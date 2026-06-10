Край Москва е ликвидиран руски генерал, потвърдиха от Киев

При взрив на автомобил в Балашиха - предградие на Москва, във вторник е бил убит офицер от отдела по снабдяване на Главното ракетно-артилерийско управление (ГРАУ) на руската армия генерал Дамир Давидов, потвърждава пред "Ню Йорк таймс" високопоставен украински служител, пожелал анонимност. Източникът на вестника не е предоставил допълнителни подробности за убийството.

По-рано името на Давидов беше съобщено от проруския блогър Анатолий Шарий, телеграм канала „ВЧК-ОГПУ“ и украинския сайт INSIDER UA. Според изтекли данни, проучени от телеграм канала „Агентство“, военният е живеел близо до мястото на взрива. Операцията по ликвидирането на Давидов е била проведена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съобщи "Инсайдер", без да уточнява източника си. Руските власти все още не са назовали името на загиналия, което се случва за първи път от началото на войната.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви в сряда, че на Владимир Путин е било докладвано за случилото се: „Подробностите, както разбирате, не подлежат на разгласяване заради провежданото разследване. Разбира се, това е въпрос на нашите специални служби.“

Предполага се, че адресът на 57-годишната жертва в квартал "Балашиха" от 2023 г. е присъствал в публично достъпен списък с врагове на Украйна.

Дамир Давидов е включен в базата данни на сайта "Миротворец". Според украински източници Давидов е бил на 57 години, израснал е в затворения град Пенза-19 (днешен Заречни), а баща му Рафаил Давидов е работил в производственото обединение "Старт", произвеждало ядрени ракети. Руският телеграм канал Shot, близък до силовите структури, твърди, че Давидов е бил на 62 години.

Взривът в Балашиха е станал във вторник 5.30 ч. сутринта в район, където живеят военнослужещи. На 350 метра от мястото на инцидента през април 2025 г. беше взривен автомобилът на заместник-началника на Генералния щаб Ярослав Москалик.

Същия ден в Москва, близо до технопарка на Научноизследователския институт „Полюс“ „М. Ф. Стелмах“, който е част от структурата на „Ростех“, също е бил взривен автомобил. Следственият комитет съобщи, че по този начин е бил предотвратен опит за убийство на служител на „едно от научно-производствените предприятия“.