В Русия е арестуван бивш военен, който поиска среща с Путин

В Русия беше арестуван бившият военен Александър Лунин, който настояваше за среща с Путин и твърдеше, че „армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл“.

Лунин е задържан под административен арест за 11 денонощия, съобщава неговият Telegram канал „#мояжизня“. Публикацията, както се твърди, е написана от администратора на канала, който е и „добър познат на семейството на Александър Лунин“.

„Днес ми се обади съпругата на Александър и ми разказа как стоят нещата в действителност: Александър е жив и здрав, привлечен е към административна отговорност и е задържан за 11 дни. Ако има новини, ще ви информирам“, се казва в публикацията.

В коментарите авторът уточнява, че не му е известно по кой член на закона съдът е постановил административния арест на бившия военнослужещ.

По-рано днес, 27 юни, съпругата на Лунин публикува видео в TikTok, в което разказва, че през нощта полицията е извършила обиск в дома им в село Лизиновка, като е иззела цялата компютърна техника.

По думите ѝ не са ѝ обяснили причината за следствените действия. По-късно видеото е било изтрито, съобщава Telegram каналът „Мобилизация | Новости“.

По време на обиска самият Лунин не е бил у дома. Същия ден той е отпътувал с автомобил към Москва, където е възнамерявал да се срещне с ръководителя на проправителствения Федерален проект за сигурност и борба с корупцията Виталий Бородин, известен с доносите си срещу редица граждански активисти.

По-рано Александър Лунин публикува няколко видеоклипа, събрали милиони гледания в социалните мрежи. В тях той твърди, че с него са се срещали „представители на висши служители от Министерството на отбраната и силовите структури“, които настоявали да се срещне с руския президент и да му предаде послание за ситуацията в армията.

Според думите на Лунин, ако това не се случи, „армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл“.