След 18 месеца преговори Сирия и Русия сключиха меморандум за разбирателство за преструктуриране на руското военно присъствие и връщането на ключова крайбрежна инфраструктура под държавен контрол.

Съгласно новопостигнатото споразумение Сирия ще поемe директно управлението върху основни търговски обекти, контролирани досега от Москва, докато съществуващите руски военни бази ще бъдат преобразувани в съвместни центрове за обучение.

Меморандумът определя, че обектите, предназначени за търговска и гражданска експлоатация — включително летище „Хмеймим“ и четвъртия кей на пристанище Тартус — ще бъдат поетапно интегрирани в сирийската държавна администрация. Преходът отбелязва структурна промяна в оперативния статут на крайбрежните бази на Москва, които бяха обект на непрекъснати преговори, водени от Министерството на външните работи на Сирия.

Военните инсталации, използвани в момента от руските сили, ще претърпят пълно функционално преструктуриране, превръщайки се в съвместни центрове за обучение и квалификация, предназначени да служат на интересите на сигурността и на двете нации.

Според външното министерство на Сирия всички процедурни стъпки, очертани в споразумението, трябва да бъдат напълно изпълнени в рамките на строг тримесечен срок. Представители на министерството определиха меморандума като най-значимия пробив от началото на преговорите преди 18 месеца, отбелязвайки, че той отваря „нов етап в сирийско-руските отношения“.