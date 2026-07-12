21-вият пакет санкции на ЕС срещу Русия беше значително смекчен, съобщават Euractiv и "Европейска правда".

По-конкретно, според изданията под натиска на Франция, Италия и Гърция ЕС се е отказал от автоматичната забрана за влизане на всички руски военнослужещи. Вместо това ограниченията ще се прилагат само за краткосрочните визи и за лицата, които пряко са участвали в бойните действия.

Обсъжда се също така замразяване на тавана на цените на руския петрол, но Гърция настоява срокът на действие на тази мярка да бъде съкратен и да ѝ бъде позволено да продължи реекспорта на руски втечнен природен газ (LNG) към трети държави.

От санкционния списък ще бъдат извадени руският патриарх Кирил и акционерът в "Лукойл" Вагит Алекперов по настояване на България и Италия. Както е известно, премиерът Радев първо настояваше да наложи вето, но след това правителството прие позиция с резерви. Вчера вицепремиерът Иво Христов се похвали пред БНТ, че "България вече калибрира политиката на ЕС".

Променен е текстът относно забраната за внос в ЕС на руска риба (по искане на Германия, Франция, Нидерландия и Полша). Утре външните министри на страните-членки на ЕС ще приемат окончателния вариант на 21-вия пакет.