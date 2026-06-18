Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия

Мерките срещу руския патриарх са кръстоносен поход, заяви премиерът

18 Юни 2026Обновена
Румен Радев ядосано каза в Брюксел, че България ще наложи вето. Може да не го стори, ако отпаднат санкциите за руския патриарх
Министерски съвет
Румен Радев ядосано каза в Брюксел, че България ще наложи вето. Може да не го стори, ако отпаднат санкциите за руския патриарх

"Ще наложим вето на санкциите срещу Русия", заяви ядосано в Брюксел премиерът Румен Радев на журналистически въпрос.

Към аргументите защо санкциите според него не са правилни, в белгийската столица той добави, че "руската православна църква има заслуга за освобождението на България от османско робство". И отново каза, че "не ме интересува руският патриарх, а милионите руски вярващи".

За икономическите санкции Радев посочи, че България е уязвима по линия на торовете, резервните части за метрото и "ЛУКойл". Премиерът не влезе в детайли как по-точно страната е уязвима. Доскоро вето на санкциите срещу Русия налагаше правителството на Виктор Орбан и заради това ЕС блокира 8 милиарда евро за Унгария. След като на власт дойде Петер Мадяр, ЕС отблокира парите. 

Няколко часа по-рано, на импровизиран брифинг в София, Радев каза: "Тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. България винаги е успявала да защити своя интерес, особено в енергетиката. Както преди години не допуснахме санкции в Съвета на ЕС срещу "Росатом", които щяха да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика. Що се отнася до (предвидените санкции) за "ЛУКойл", тепърва уточняваме този въпрос. Днес ще разговарям с колегите премиери в Съвета на ЕС в Брюксел. Но, повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика. Ще разберете по-късно днес как ще гласува България (за 21-ия пакет санкции за Русия)".

Вчера стана ясно, че България има забележки към 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Това първо съобщи "Политико", а после бе потвърдено от българската външна министърка Велислава Петрова. Тя не успя да обясни в детайли от какво е предизвикана българската позиция. 

На въпрос какво послание отправя България към ЕС и Украйна, като се противопоставя на санкциите на ЕС срещу руския патриарх Кирил (официално регистриран като агент на КГБ през 70-те години), днес Радев отговори: "Какво послание даваме, като разпростираме санкциите и войната върху религията?! Даваме ли си сметка докъде води това?! Казах ви - времето на кръстоносните походи свърши."

На контра въпрос неутрален ли е към войната руският патриарх, който я обяви за свещена срещу либералния Запад, Радев отвърна: "Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, като нашата църква. Интересуват ме всички тези милиони хора, които са в тази църква".

На въпрос ще осъди ли руската атака срещу Киево-Печорската лавра, премиерът заяви: "Осъждам всяка атака върху граждански обекти". Репортерка напомни на Радев, че през 2022 г. Унгария също е била против санкции срещу руския патриарх и това означава ли, че само той е важен за България в списъка със санкциите? Премиерът каза: "Не ме интересува с какви мотиви Унгария някога е налагала санкции (б.р. - Унгария не е налагала, а е блокирала санкциите срещу Русия заради Кирил). Мен ме интересува санкциите да не влияят негативно на българската икономика. Това е 21-ият пакет санкции. До момента тези санкции спряха ли войната и спомогнаха ли за мира?".

Що се отнася до руския патриарх, в 21-вия пакет е предвидено той да не може да пътува в ЕС и да бъдат блокирани сметките му в европейски банки. 

Сравняването на политиката на ЕС към Русия и по-специално към патриарх Кирил с кръстоносни походи е елемент от официалната кремълска пропаганда. 

 

АНАЛИЗ

"Идеята, че посегателство срещу руския патриарх е Кръстоносен поход, има смисъл само ако приемем, че Кирил е еретик, езичник, неверник или е заплаха за християнското вероизповедание. Вие кое от тези избирате, г-н Радев?", пита реторично историкът Александър Стоянов.

"С това свое изказване премиерът доказва безапелационно пълната си културна и политическа несъстоятелност... Кръстоносният поход представлява Свещена война, обявявана от главата на Римокатолическата църква с цел защита на Християнството от езически, невернически или еретични заплахи, които застрашават способността на християните да практикуват своята вяра. Подобен акт съдържа дълбоко религиозна конотация и е тясно обвързан със свикване на църковен събор и издаване на була, която да призове християните да се отзоват.

Налагането на санкции срещу Гундяев е политически акт на наказание срещу една личност, чийто дейности са обвързани с кауза, противоречаща на всички норми на християнството. Тези санкции нямат общо нито с Християнството, нито с Църквата, а само с личността на един агент на КГБ."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, патриарх Кирил

Още новини по темата

Правителството обсъжда прогресивен данък върху жилищата

18 Юни 2026

Армията на Радев - най-доверените плюс секънд хенд кадри от ДПС, АБВ и ГЕРБ
18 Юни 2026

Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
18 Юни 2026

Борисов дава 100-дневен толеранс на правителството
14 Юни 2026

Борис Михайлов става шеф на НАП
10 Юни 2026

Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
09 Юни 2026

Атанас Атанасов предложил на Радан Кънев да се откажат заедно за шеф на ДСБ
07 Юни 2026

Асен Василев обвини Румен Радев в лъжа и в сглобка с ГЕРБ
06 Юни 2026

Румен Радев регистрира партия "Прогресивна България"
05 Юни 2026

Шефът на ВВС: МиГ-29 или F-16?! И двата, дядо попе, и двата!

02 Юни 2026

Консервативен американски медиен магнат похвали Радев
30 Май 2026

Слави Василев: Българският премиер се опълчи на президента на САЩ
30 Май 2026

Кабинетът "Радев" внезапно изтегли доклада за армията
30 Май 2026

ЕК отваря процедура по прекомерен дефицит срещу България
29 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса