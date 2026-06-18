Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия

Министерски съвет Румен Радев ядосано каза в Брюксел, че България ще наложи вето. Може да не го стори, ако отпаднат санкциите за руския патриарх

"Ще наложим вето на санкциите срещу Русия", заяви ядосано в Брюксел премиерът Румен Радев на журналистически въпрос.

Към аргументите защо санкциите според него не са правилни, в белгийската столица той добави, че "руската православна църква има заслуга за освобождението на България от османско робство". И отново каза, че "не ме интересува руският патриарх, а милионите руски вярващи".

За икономическите санкции Радев посочи, че България е уязвима по линия на торовете, резервните части за метрото и "ЛУКойл". Премиерът не влезе в детайли как по-точно страната е уязвима. Доскоро вето на санкциите срещу Русия налагаше правителството на Виктор Орбан и заради това ЕС блокира 8 милиарда евро за Унгария. След като на власт дойде Петер Мадяр, ЕС отблокира парите.

Няколко часа по-рано, на импровизиран брифинг в София, Радев каза: "Тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. България винаги е успявала да защити своя интерес, особено в енергетиката. Както преди години не допуснахме санкции в Съвета на ЕС срещу "Росатом", които щяха да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика. Що се отнася до (предвидените санкции) за "ЛУКойл", тепърва уточняваме този въпрос. Днес ще разговарям с колегите премиери в Съвета на ЕС в Брюксел. Но, повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика. Ще разберете по-късно днес как ще гласува България (за 21-ия пакет санкции за Русия)".

Вчера стана ясно, че България има забележки към 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Това първо съобщи "Политико", а после бе потвърдено от българската външна министърка Велислава Петрова. Тя не успя да обясни в детайли от какво е предизвикана българската позиция.

На въпрос какво послание отправя България към ЕС и Украйна, като се противопоставя на санкциите на ЕС срещу руския патриарх Кирил (официално регистриран като агент на КГБ през 70-те години), днес Радев отговори: "Какво послание даваме, като разпростираме санкциите и войната върху религията?! Даваме ли си сметка докъде води това?! Казах ви - времето на кръстоносните походи свърши."

На контра въпрос неутрален ли е към войната руският патриарх, който я обяви за свещена срещу либералния Запад, Радев отвърна: "Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, като нашата църква. Интересуват ме всички тези милиони хора, които са в тази църква".

На въпрос ще осъди ли руската атака срещу Киево-Печорската лавра, премиерът заяви: "Осъждам всяка атака върху граждански обекти". Репортерка напомни на Радев, че през 2022 г. Унгария също е била против санкции срещу руския патриарх и това означава ли, че само той е важен за България в списъка със санкциите? Премиерът каза: "Не ме интересува с какви мотиви Унгария някога е налагала санкции (б.р. - Унгария не е налагала, а е блокирала санкциите срещу Русия заради Кирил). Мен ме интересува санкциите да не влияят негативно на българската икономика. Това е 21-ият пакет санкции. До момента тези санкции спряха ли войната и спомогнаха ли за мира?".

Що се отнася до руския патриарх, в 21-вия пакет е предвидено той да не може да пътува в ЕС и да бъдат блокирани сметките му в европейски банки.

Сравняването на политиката на ЕС към Русия и по-специално към патриарх Кирил с кръстоносни походи е елемент от официалната кремълска пропаганда.

АНАЛИЗ

"Идеята, че посегателство срещу руския патриарх е Кръстоносен поход, има смисъл само ако приемем, че Кирил е еретик, езичник, неверник или е заплаха за християнското вероизповедание. Вие кое от тези избирате, г-н Радев?", пита реторично историкът Александър Стоянов.

"С това свое изказване премиерът доказва безапелационно пълната си културна и политическа несъстоятелност... Кръстоносният поход представлява Свещена война, обявявана от главата на Римокатолическата църква с цел защита на Християнството от езически, невернически или еретични заплахи, които застрашават способността на християните да практикуват своята вяра. Подобен акт съдържа дълбоко религиозна конотация и е тясно обвързан със свикване на църковен събор и издаване на була, която да призове християните да се отзоват.

Налагането на санкции срещу Гундяев е политически акт на наказание срещу една личност, чийто дейности са обвързани с кауза, противоречаща на всички норми на християнството. Тези санкции нямат общо нито с Християнството, нито с Църквата, а само с личността на един агент на КГБ."