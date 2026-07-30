Министерство с милиарден бюджет събира 7000 евро за лечение на дете на военен

Министерството на отбраната, което има милиарден бюджет, се включи в кампанията за набиране на 7416,15 евро за 3-месечен курс за лечение на дете на загинал пилот и майка, която е офицер от българската армия. Това стана с пускането на съобщение на страницата на МО във фейсбук. То гласи: "Приятели и последователи на страницата на Министерството на отбраната и Българската армия, отново се нуждаем от вашата силна съпричастност и вярваме във вашата безусловна подкрепа, за да застанем заедно зад каузата на малката Анастасия".

Става дума за дъщеричката на загиналия пилот Венцислав Дункин, която е на годинка и половина и се бори за здраве и пълноценен живот. Летецът от 12-а авиационна база в Долна Митрополия, както и колегата му подполковник Петко Димитров загинаха на 13 септември 2024 г., след като самолетът им се разби при подготовка за демонстрационен полет край Граф Игнатиево. Анастасия Дункина е дъщеря на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.

Позицията на Министерството на отбраната във "Фейсбук" предизвика възмущение по социалните мрежи и в публичното пространство - как може ведомство с огромен бюджет и всевъзможни социални програми да не е отпуснало въпросната сума дори още преди тя да бъде поискана.

"Военнослужещ съм и съм възмутен. Как не ви е срам да пускате дарителска кампания за детенце на загинал колега? Това е ваш дълг да осигурите най-доброто за това дете при положение, че баща й си е дал живота за Българската армия?!!", е написал под поста на МО Димитър Генев. "Направо нямам думи... как е възможно да пускате кампанията точно вие? Ваш служител е загинал, изпълнявайки служебния си дълг. И точно вие нямате 7 хиляди евро? Пак чакате на народа, на бабите и дядовците, които отделят от мизерните си пенсии, дават буквално залъка си. Но не и вие от министерството... нямате грам срам", отбелязва и Калина Бояджиева. "Героите ги изпращаме с военни почести. Семействата им – с IBAN.Това е позор!", пише Диана Виденова. Подобни бяха почти всички реакции. Часове по-късно Министерството на отбраната свали публикацията си за дарителската кампания.

Малкото момиченце Анастасия, което дойде на този свят три месеца след смъртта на баща си, води тежка битка за своето възстановяване след претърпян исхемичен мозъчен инсулт, причинен от вродена сърдечна малформация. Вследствие на инсулта е засегната двигателната функция на дясната ръчичка и дясното краче, което налага продължителна и интензивна неврорехабилитация. В момента детето е на лечение в Специализираната болница за рехабилитация "Св. София", която е общинско лечебно заведение в София.

Лекарите са категорични, че лечението трябва да продължи без прекъсване, за да има реален шанс тя да възстанови движенията си, да расте, играе и да се развива като всяко друго дете.

"Всеки жест на подкрепа е шанс за едно дете да се усмихва, да играе и да расте пълноценно. Призоваваме всички, които имат възможност, да се присъединят към инициативата и да подкрепят каузата. Да покажем, че силата на българската военна общност е не само в службата, но и в човечността, съпричастността и взаимната подкрепа. Заедно можем да дадем на Анастасия най-ценния подарък - надежда за пълноценно детство и достойно бъдеще", апелираха от Министерството на отбраната.

Още вчера стана ясно, че въпросната сума е събрана. Днес това бе обявено и официално. За часове са били събрани десетки хиляди евро.

Майката на Анастасия, която е офицер от българската армия и работи във ВМА, застана за пръв път пред тв камера. "Анастасия е едно игриво дете, изключително борбена. За нея е предизвикателство, но е доста стриктна. Рехабилитаторите я хвалят, че влага старание и е много изпълнителна. От 3 до 6 месеца за начало, може и за година продължи и една година. За броени дни се събра сумата за 3 месеца рехабилитация, за което искрено искам да благодаря на всички хора. Знам, че всеки има различни изпитания и явно това са моите. Надявам се те вече да приключат”, сподели Елеонора Димитрова пред NOVA. Тя е категорична, че покойният ѝ годеник е щял да бъде най-добрият баща.

Часове по-късно от МО замазаха, че тепърва ще отпускат финансова помощ. "От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че ще осигури финансова подкрепа за лечението на Анастасия съгласно предвидените възможности в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Наредба № Н-2 от 15.04.2026 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства. Финансовата помощ ще бъде осигурена в кратък срок след подаване на необходимите по закон документи от страна на майката. Ведомството уверява, че е в постоянен контакт и подпомага този процес", разказа телевизията, която получила позиция на ведомството.

„Предвид здравословното състояние на малката Анастасия и необходимостта от своевременно започване на специализирана рехабилитация, Министерството на отбраната подкрепи и благотворителната дарителска кампания, за да бъдат осигурени необходимите средства без забавяне и да не бъде прекъснат процесът на лечение. В знак на подкрепа към семейството МО осигури и временно настаняване в свое жилище, което ще бъде ползвано от семейството по време на лечението на детето”, написали още от военното министерство в своя позиция. Появиха се и внушения, че МО вече е дало помощ като е осигурило апартамент за майката и детето от сградния си фонд в София.