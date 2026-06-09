Военният министър: България няма да дава повече оръжие на Украйна

„На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия“. Това обяви българският военен министър Димитър Стоянов по време на пресконференция, посветена на първия месец от работата на новото ръководство на ведомството и на представяне на екипа на МО, цитиран от БГНЕС.

"Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна", каза още Стоянов.

Радев постави под сериозно съмнение военната помощ за Украйна Известният с проруските си тези доскорошен президент и настоящ премиер Румен Радев даде да се разбере, че започва да взима сериозен завой с позиция, която вече не е просто в подкрепа на тезите на Русия, а е вече насочена срещу помощта за Украйна и най-вече военната такава.

Само преди дни известният с проруските си тези доскорошен президент и настоящ премиер Румен Радев даде да се разбере, че започва да взима сериозен завой с позиция, която вече не е просто в подкрепа на тезите на Русия, а е вече насочена срещу помощта за Украйна и най-вече военната такава. Той направи това в изявление пред български журналисти в Париж при посещението си във Франция.

"България и досега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които отсега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема", обяви тогава Радев.

Така българският премиер загатна, че България ще преосмисли, ще намали или направо ще спре военната помощ за Украйна. Сега военният министър направо даде да се разбере, че правителството я спира.

Министерството на отбраната е заварило сериозно забавяне по ключови проекти за модернизация на Българската армия, пропуснати възможности за участие на българската индустрия в европейските програми и проблеми с инфраструктурата за новото въоръжение, обяви по време на пресконференцията още Стоянов.

„След като се запознах с постигнатото в периода 2023–2026 г., оставам с усещането, че институцията е била в една лека летаргия, в която е забавен процесът на модернизация на Българската армия и е допусната загуба на способности по определени проекти“, каза министър Стоянов.

Той направи равносметка на проектите, стартирани по време на служебното правителство през 2022–2023 г., сред които придобиването на 3D радари, бойни машини за пехотата, 155-милиметрови гаубици, изтребители F-16 и въоръжение за многофункционалните патрулни кораби.

По думите му проектът за трикоординатните радари е бил подготвен преди три години, но днес се реализира със значително оскъпяване. „След три години заварваме същия проект подписан, но със значително оскъпяване и пропуснати три години. Надявам се вече да бъде реализиран и Българската армия да има необходимите способности за наблюдение на въздушното пространство“, заяви Стоянов.

Министърът предупреди и за сериозни закъснения по част от най-важните договори за модернизация. Според него доставката на вторите осем изтребителя F-16 ще се забави до края на 2028 г. или началото на 2029 г. „Причината е забавяне на производствената линия и предоставянето на договорената авиационна техника. Не е проблем в Министерството на отбраната“, подчерта Стоянов.

По проекта за бойните машини „Страйкър“ той разкри, че Министерството е наследило анекс за увеличение на стойността на договора с 60 млн. долара. „Никой не е коментирал пред българското общество това увеличение. Намерихме на бюрото си анекс за увеличение на стойността на договора с 60 млн. долара“, каза министърът. Той съобщи още, че очакваното забавяне по договора за „Страйкър“ е между 7 и 19 месеца.

Сериозни проблеми са установени и при изграждането на инфраструктурата за новото въоръжение. Стоянов даде пример с авиобаза Граф Игнатиево, където първоначално предвидените средства са нараснали многократно. „През 2020 г. са осигурени 100 милиона евро за инфраструктурата в Граф Игнатиево. До момента са платени 282 милиона евро, а съм сигурен, че сумата ще надхвърли 300 милиона“, заяви той.

По думите му сходни проблеми има и при проектите за корабите и инфраструктурата за бойните машини „Страйкър“.

Министърът съобщи и за сериозни нарушения при част от инфраструктурните договори. „Раздадени са аванси за 16 милиона и 666 хиляди евро, по които има банкови гаранции, които се оказват неверни. Документите са предадени на ДАНС и на Военната прокуратура“, каза Стоянов. Той увери, че Министерството ще търси отговорност и няма да допусне подобни практики да останат без последствия.

По отношение на кадровата политика той беше категоричен, че съкращения на военнослужещи няма да има. „И сега имаме некомплект от около 20%. Напротив – констатира се необходимост от увеличаване на числеността на въоръжените сили“, подчерта Стоянов.

Стоянов коментира и появилите се твърдения за саботаж на програмата F-16. „Никой не саботира процеса по обучение на пилотите и подготовката на F-16 за носене на бойно дежурство. Това са лъжи“, заяви министърът. Той подчерта, че МиГ-29 продължава да охранява въздушния суверенитет на страната и ще остане на бойно дежурство, докато има необходимост и възможност за поддръжката му.