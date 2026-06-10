Димитър Стоянов: България спира да дава, но може да продава оръжие на Украйна

"Спираме предоставянето на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия. Думата е предоставяне, а не продажба. Ако украинската страна желае да закупи българско въоръжение, това е възможно чрез българската отбранителна индустрия, но не и чрез безвъзмездно предоставяне на техника и боеприпаси от военните запаси на страната".

Това обяви по bTV българският военен министър в опит да замаже скандала с обявяването на спирането на военната помощ за Украйна. Той беше нападнат от опозицията в лицето основно на ДБ и ГЕРБ, че така България прави стратегическа грешка.

"България няма да предоставя повече оръжие и боеприпаси от складовете на армията на Украйна", повтори и в сряда Стоянов.

По думите му решението е в съответствие с позицията, която управляващите са защитавали още по време на предизборната кампания.

Министърът посочи още, че откакто е начело на ведомството, не е получавал конкретни искания от Киев за нови доставки.

На въпрос дали правителството не влиза в противоречие с решението на Народното събрание за оказване на военна помощ на Украйна, Стоянов заяви, че документът предвижда помощта да се предоставя само при наличие на възможност от българска страна. Той припомни, че България е изпратила 13 пакета с военна помощ.

Военният министър коментира и изявлението си, че Украйна има нужда повече от хора, отколкото от оръжия. "Абсурдно е България да изпраща хора на бойното поле. Това никога не е стояло на дневен ред и не стои и днес“, категоричен беше Стоянов.

Министърът увери, че въпреки спирането на безвъзмездната помощ за Киев, българската армия разполага с необходимите количества техника и боеприпаси за изпълнение на своите задачи. „Ние сме в добра бойна готовност и имаме достатъчно за нуждите на българската армия“, заяви Димитър Стоянов.

Не закъсня и реакцията на Румен Радев. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно.“ Това заяви Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.

"Радев подкрепя Русия само на думи"

"Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де факто нищо не се е променило както при външния министър, така и при дипломатите, които представляват България на всички международни платформи. Терминът "руската агресия" продължава да доминира в българския език извън България", заяви руската посланичка Елеонора Митрофанова пред ТАСС. Тя оценява проруската риторика на Радев, който според нея спечелил изборите с гласовете на русофилите, че е само за вътрешна употреба. Извън България той не говорел така.

Коментари

"Ако българският военнопромишлен комплекс бъде подложен под натиск, бъде изолиран от международните пазари, това пряко ще повлияе на бъдещето на близо 70 000 души, които работят там", каза пред парламентарни журналисти бившият министър на икономиката и настоящ депутат от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов.

От "Демократична България" пък изразиха мнението, че темата за оръжието за Украйна се пуска, за да прикрие провала на "Прогресивна България" по редица проблеми като високите цени, бюджетния дефицит и борбата с корупционния модел. От тама казаха, че за оръжието от складовете на българската армия плаща Европейският механизъм за мир, а за това, което се произвежда от българската индустрия, се плаща от Украйна.

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев пък директно стреля по вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, който, по думите му, като служебен министър-председател е подписал договор за смяната на боеприпаси в размер на 300 млн. евро по време едно от служебните правителства, което било функция от това, че България е дала оръжия с отпаднала необходимост на Киев.