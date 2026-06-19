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Военният министър: Само на летище София има място за US самолети

Наши граждански летища са обявени за съвместно ползване по линия на НАТО, каза Димитър Стоянов

Днес, 14:02
Димитър Стоянов
БГНЕС
Димитър Стоянов

Американските военни самолети са разположени на столичното летище, защото няма друго, което е достатъчно голямо, за да ги приеме. Това обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на парламентарно питане на Ивелин Първанов от "Възраждане" за причините, поради които кабинетът на Румен Радев удължи срока за престой на щатските самолети.

Стоянов изреди познати факти по случая. На 4 март служебното правителство на Андрей Гюров е разрешило пребиваването на българска територия с невоенен характер на до 15 самолета и до 500 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и антидрон системи от ВВС на САЩ. Срокът на разрешението е до 31 май. Основанието е дипломатическа нота от САЩ, в която се посочва, че целта е провеждането на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО.

Посолството е поискало удължаване на срока до 31 юли, като посочва, че целта на разполагането остава непроменена. Кабинетът на Радев дава срок до 30 юни, за да може американската страна да планира действията си по преместване на самолетите. Правителството е поставило въпроса за пребазирането им, включително на територията на български военни летища.

Ивелин Първанов коментира, че "нашият граждански обект се използва като военен полигон". "Какво ни прави толкова уникални, че тук да си проведат това учение, което не провеждат никъде другаде в Европа? Дори в нашата партньорка в НАТО, милата ни съюзничка Северна Македония, няма такова нещо", зачуди се депутатът.

В отговор Стоянов каза, че са анализирани възможностите на военните летища в Безмер и Граф Игнатиево, и се оказало, че летището в София е "уникално с това, че предлага необходимото място, отговарящо на изискването за ситуиране на самолет КС 135 с този размер". После прикани депутатите да му кажат друго подходящо място, ако знаят. Накрая заяви, че по мерките за засилена бдителност на НАТО има български граждански летища, които са обявени за съвместно ползване.

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Ключови думи:

Димитър Стоянов, Ивелин Първанов, американски самолети

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