Въстанали срещу статуквото прокурори създадоха организация. Това става ясно от съобщение на сайта на новата структура.
Учредяването на Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) идва след Декларацията за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота от началото на юни 2026 г., зад която застанаха над 120 прокурори и следователи от цялата страна.
"Днес, 01.08.2026 г., в София беше учредено НСБП – първата нова национална професионална организация на прокурорите в България от близо три десетилетия. Тя идва в момент, в който професионалната общност търси нови форми за независимо представителство и активно участие в развитието на съдебната власт", пишат учредителите.
Според Устава нейната мисия е ,,да утвърждава независимостта, професионализма и достойнството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в тях“.
Организацията е създадена от действащи прокурори от различни нива на прокуратурата в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин.
В първите ръководни органи участват девет прокурори от различни поколения, съдебни райони и професионални биографии, чийто общ професионален стаж обхваща повече от две десетилетия развитие на прокуратурата. Сред тях има магистрати с опит в управлението на прокуратури, формирането на публични политики, публичната комуникация, обучението на магистрати и други основни направления, по които сдружението планира да развива дейността си.
В Управителния съвет са били избрани Даниела Методиева, Дияна Илиева, Маруся Димитрова, Николай Попов и Георги Балков. На първото си заседание УС излъчи за председател Балков, прокурор в РП-Перник, който беше служебен зам.-министър на правосъдието в кабинета Гюров, в който правосъден министър беше Андрей Янкулов. През краткия му мандат в министерството бяха разработени първите правила за прозрачен и състезателен подбор на кандидати за управленски длъжностни в съдебната власт при упражняване на правото на министъра да прави кадрови предложения до ВСС, припомнят от новата организация.
За зам.-председател е била избрана Маруся Димитрова от РП-Габрово, а като членове на Контролния съвет влизат Неделчо Тончев, Владимир Радоев и Веселина Николова.
Значителна част от учредителите и от избраните ръководни органи на новото сдружение са сред вносителите и активните участници в тази инициатива, определяна в интервюта на нейни автори като проява на реално професионално самоуправление, основано на свободната воля и глас на съсловието и независимо от институционални формати.
Според новизбрания председател на сдружението, който е и единият от двамата вносители на Декларацията, организационният модел на НСБП доразвива принципите, залегнали в Декларацията – свободно пряко участие на прокурорите при формирането на общите позиции, ограничаване на концентрацията на влияние, прозрачност на управлението и вътрешни механизми за отчетност.
В организацията членуват и следователи. Тя е в процес на регистрация, а след нейното вписване ще бъдат изградени и местни секции.
Една от първите теми, с които се занимава новата организация, е свързана с предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет. В тази връзка подписалите декларация са питали ВСС дали приетите от него правила са достатъчни за свободен и честен избор. Краткият отговор на кадровиците е да. В коментар по писмото от съвета, прокурорите посочват, че в правилата действително има гаранции за прозрачно преброяване на бюлетините, но не така категоричен е отговорът на въпроса за опазване на тайната на вота.
Те коментират и възможностите за компроматна война срещу някои кандидати. Посочват, че според правилата на ВСС не се допуска провеждането на отрицателна кампания срещу друг кандидат под каквато и да е форма. Според прокурорите обаче практиката от последните месеци показвала, че професионалният дебат около избора вече не се води единствено в официалните срещи, а се наблюдава и интензивно разпространение на анонимни публикации, внушения, слухове и компроматни твърдения чрез неофициални електронни канали и форуми.
Преди два месеца, избраният за председател на новата организация Георги Балков гостува в предаването "(О)позиция" на "Сега" . Тогава той беше сред подписалите декларацията, с която призовават колегите си да гласуват за идеи, а не заради влияния.