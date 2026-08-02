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Въстанали срещу статуквото прокурори създадоха организация

За първи председател е избран прокурор Георги Балков, който беше и заместник на правосъдния министър Андрей Янкулов

02 Авг. 2026Обновена
Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) пусна снимка от присъствалите на учредяването
Независимо сдружение на българските прокурори
Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) пусна снимка от присъствалите на учредяването

Въстанали срещу статуквото прокурори създадоха организация. Това става ясно от съобщение на сайта на новата структура. 

Учредяването на Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) идва след Декларацията за свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота от началото на юни 2026 г., зад която застанаха над 120 прокурори и следователи от цялата страна.

"Днес, 01.08.2026 г., в София беше учредено НСБП – първата нова национална професионална организация на прокурорите в България от близо три десетилетия. Тя идва в момент, в който професионалната общност търси нови форми за независимо представителство и активно участие в развитието на съдебната власт", пишат учредителите.

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Според Устава нейната мисия е ,,да утвърждава независимостта, професионализма и достойнството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в тях“.

Организацията е създадена от действащи прокурори от различни нива на прокуратурата в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин.

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В първите ръководни органи участват девет прокурори от различни поколения, съдебни райони и професионални биографии, чийто общ професионален стаж обхваща повече от две десетилетия развитие на прокуратурата. Сред тях има магистрати с опит в управлението на прокуратури, формирането на публични политики, публичната комуникация, обучението на магистрати и други основни направления, по които сдружението планира да развива дейността си.

В Управителния съвет са били избрани Даниела Методиева, Дияна Илиева, Маруся Димитрова, Николай Попов и Георги Балков. На първото си заседание УС излъчи за председател Балков, прокурор в РП-Перник, който беше служебен зам.-министър на правосъдието в кабинета Гюров, в който правосъден министър беше Андрей Янкулов. През краткия му мандат в министерството бяха разработени първите правила за прозрачен и състезателен подбор на кандидати за управленски длъжностни в съдебната власт при упражняване на правото на министъра да прави кадрови предложения до ВСС, припомнят от новата организация.

За зам.-председател е била избрана Маруся Димитрова от РП-Габрово, а като членове на Контролния съвет влизат Неделчо Тончев, Владимир Радоев и Веселина Николова.

Значителна част от учредителите и от избраните ръководни органи на новото сдружение са сред вносителите и активните участници в тази инициатива, определяна в интервюта на нейни автори като проява на реално професионално самоуправление, основано на свободната воля и глас на съсловието и независимо от институционални формати.

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Според новизбрания председател на сдружението, който е и единият от двамата вносители на Декларацията, организационният модел на НСБП доразвива принципите, залегнали в Декларацията – свободно пряко участие на прокурорите при формирането на общите позиции, ограничаване на концентрацията на влияние, прозрачност на управлението и вътрешни механизми за отчетност.

В организацията членуват и следователи. Тя е в процес на регистрация, а след нейното вписване ще бъдат изградени и местни секции.

Една от първите теми, с които се занимава новата организация, е свързана с предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет. В тази връзка подписалите декларация са питали ВСС дали приетите от него правила са достатъчни за свободен и честен избор. Краткият отговор на кадровиците е да. В коментар по писмото от съвета, прокурорите посочват, че в правилата действително има гаранции за прозрачно преброяване на бюлетините, но не така категоричен е отговорът на въпроса за опазване на тайната на вота.

Те коментират и възможностите за компроматна война срещу някои кандидати. Посочват, че според правилата на ВСС не се допуска провеждането на отрицателна кампания срещу друг кандидат под каквато и да е форма. Според прокурорите обаче практиката от последните месеци показвала, че професионалният дебат около избора вече не се води единствено в официалните срещи, а се наблюдава и интензивно разпространение на анонимни публикации, внушения, слухове и компроматни твърдения чрез неофициални електронни канали и форуми.

Преди два месеца, избраният за председател на новата организация Георги Балков гостува в предаването "(О)позиция" на "Сега" . Тогава той беше сред подписалите декларацията, с която призовават колегите си да гласуват за идеи, а не заради влияния.  

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прокурори, следователи

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