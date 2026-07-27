Ивайло Мирчев: Да търсиш МиГ-29 е като да обикаляш автоморгите за "Москвич"

За да потуши скандала около искането си да вземе полските МиГ-20 под носа на Украйна, МО се хвърли да твърди, че търси и други видове изтребители втора ръка.

Министерство на отбраната проучва варианти за изтребители втора ръка заради забавянето на вторите F-16 за България, съобщиха военните пред БНТ “във връзка след изявление на полския министър, че Полша е готова да продаде изтребителите си МиГ-29 на България, ако в следващите седмици Варшава и Киев не постигнат споразумение".

От Министерството на отбраната анализират различни възможности за поддържане на отбранителните способности на Военновъздушните сили до достигането на пълна оперативна готовност на самолетите F-16 Block 70.

Забавянето в доставката на вторите осем самолета налага предприемането на мерки за гарантиране на способностите на българските ВВС за изпълнение на задачите по охрана на въздушното пространство, допълват от ведомството. Проучват се различни варианти, които да осигурят непрекъснатото изпълнение на мисията на НАТО по Air Policing.

В този контекст Министерството е отправило запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части, сред които Полша и Унгария. Паралелно се проучват възможности за придобиване на употребявани F-16 и JAS-39 Gripen, за които също са изпратени запитвания. Точно Румен Радев като президент настояваше през 2018-2019 г. България да купи шведските "Грипен", но правителството на Бойко Борисов избра да купи F-16.

Към момента Министерството на отбраната очаква отговори по отправените запитвания. Не са започнали преговори със съответните държави и не е взето решение за придобиване на конкретен тип авиационна техника.

Само часове по рано депутатът и съпредседател на ДБ Ивайло Мирчев атакува остро правителството и министерство на отбраната заради опита да "вземем полските МиГ-ове под носа на нападнатата Украйна", Позицията му дойде часове, след като Полша опроверга българското МО и обяви, че българите са поискали да купят всички 14 полски МиГ-29.

"Българското правителство обаче обикаля остатъците от Варшавския договор и търси още МиГ-ове, предизвиквайки иронични реакции у партньорите и превръщайки ни в прошляците на НАТО", пише той в пост във фейсбук.

"Управленската логика зад подобно решение е като на човек, останал последният собственик на "Москвич" в квартала. Вместо да смени автомобила и да се научи да кара съвременен модел, той тръгва по автоморгите в Полша и Унгария, за да изкупи последните москвичи, да ги разглоби и с частите им да закрепи своя още няколко години. Само че тук не говорим за личен автомобил и лични пари. Говорим за националната сигурност и за парите на българските данъкоплатци", добавя депутатът

Мирчев обяснява, че само за експлоатацията на българските МиГ-29 през 2026 г. са предвидени над € 44 000 000. "Към тях сега може да се добавят неизвестна цена за полските самолети, транспорт, техническа оценка, резервни части, ремонти и сертифициране. Колко точно ще струва тази нова операция по удължаване на живота на съветската авиационна реликва не е ясно", пише той.

Според него имало още по-абсурдна страна. "Украйна има технически капацитет и опит в ремонта на МиГ-29. През 2022 г. дори беше обсъждано Луцкия завод "Мотор" да извърши основната част от ремонта на шест български двигателя. Предстои унижението: да се опитаме да вземем полските МиГ-ове под носа на нападнатата Украйна, а след това да помолим украинците да ни помогнат да с ремонта на нашите. А може би точно това трябва да направим - да поискаме Украйна да модернизира наличните ни МиГ-29", коментира лидерът на ДБ..

Той иска правителството незабавно да публикува изпратените до Полша и Унгария писма, да каже какво точно е поискало, колко самолета или части възнамерява да придобие, каква е прогнозната обща цена и защо вместо ускорен преход към западна техника продължава да налива пари в съветската авиационна екосистема.

"Българските пилоти заслужават модерни самолети, въоръжение и подготовка, а не държавата да финансира носталгията на едно поколение висши военни. МиГ-29 има достойно място в историята на българската военна авиация. Но историята трябва да бъде уважавана, а не ремонтирана безкрайно", завършва Мирчев.

Само ден по-рано Полша опроверга българското Министерство на отбраната, което отричаше, че е искало да купи всички налични полски МиГ-29 и твърдеше, че се интересува единствено от резервни части за ремонт на собствените съветски изтребители. Варшава дори се заканва на Украйна, че ако не се съгласи на сделка за тези самолети, то ще ги даде на България.

Полша разполага с 14 изтребители МиГ-29, за които от дълго време води преговори с Украйна да й прехвърли срещу ноу-хау за дронове и технология за производството им. Украйна обаче не е доволна от техническото състояние на машините, които изискват голям ремонт.

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