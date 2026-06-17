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За първи път български F-16 участват в международно учение

Те вече тренираха заедно с унгарски "Грипен"

Днес, 10:12
Унгарски "Грипен" и български F-16 по време на тренировка
ВВС
Унгарски "Грипен" и български F-16 по време на тренировка

Български изтребители F-16 Block 70 участваха за първи път в международно учение. До този момент 8-те закупени и получени от САЩ многоцелеви изтребители се приемаха технически и летателно. 

Екипажи на българските F-16 Block 70 и МиГ-29 и на унгарските JAS 39 Gripen изпълниха съвместни тактически задачи в рамките на учението “Thracian Blade 2026”, съобщават от Военновъздушните сили (ВВС). Съобщението е придружено и със снимки от полетите. 

В многонационалното летателно учение „Thracian Blade 2026” участват сили и средства от ВВС на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. В изпълнението на съвместни задачи и мисии са включени още формирования от Сухопътни войски, Служба „Военна полиция“, Съвместното командване на специалните сили и Военномедицинска академия.

Събитието включва демонстрация на бойни способности от участниците в учението и статичен показ на българска и чуждестранна авиационна техника.

 

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Ключови думи:

F-16, Грипен, МиГ-29

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