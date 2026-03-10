Медия без
Български F-16 тренираха с много ниско прелитане над София

"Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти! Че дори летят по двойки!", написа във "Фейсбук" шефът на ВВС

10 Март 2026Обновена
Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София днес. 

Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата, съобщава Министерство на отбраната.

Военните твърдят, че полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в Близкия Изток.

"Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти! Че дори летят по двойки!", написа по-късно в странен пост командващият на Военновъздушните сили ген. Николай Русев. "Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС!  И сега пак ми говорете за лобита!", добавя очевидно иронично той.

 

