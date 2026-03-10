Български F-16 тренираха с много ниско прелитане над София

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София днес.

Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата, съобщава Министерство на отбраната.

Военните твърдят, че полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в Близкия Изток.

"Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти! Че дори летят по двойки!", написа по-късно в странен пост командващият на Военновъздушните сили ген. Николай Русев. "Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС! И сега пак ми говорете за лобита!", добавя очевидно иронично той.