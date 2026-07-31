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Полша използва България, за да върне Украйна в сделката "МиГ-29 срещу дронове"

София ще излезе от цялата игра с лошия имидж, че се е опитала да вземе самолетите под носа на Киев

31 Юли 2026
Полски МиГ-29
Фокус
Полски МиГ-29

Полша успя да върне Украйна в преговорите "МиГ-29 срещу дронове" след брилянтна операция, от която България вероятно ще излезе употребена и с пострадал сериозно имидж в ЕС и НАТО. 

Зам.-министърът на отбраната на Полша Паулина Собковяк-Чарнецка заяви, че Украйна се е върнала в преговорите и е изпратила до Варшава конкретно предложение относно изтребителите МиГ-29. ''Ние прехвърляме МиГ-ове, а украинската страна прехвърля дронове. Ако Украйна иска да модернизира тези самолети, ние сме готови да помогнем. Но сега на масата е същото предложение - МиГ-ове в замяна на дронове. Конкретен отговор от украинската страна относно това какви дронове могат да предоставят в замяна на самолети МиГ лежи на масата от няколко дни'', подчерта тя, цитирана от RAR и Фокус

В края на юни полският министър на отбраната Косиняк-Камиш заяви, че Украйна се е отказала от споразумението ''МиГ за дронове'', като дни по-късно обвърза това с изострянето на историческия спор между двете страни. Той изрично спомена, че България би искала да купи полските самолети МиГ-29, от които Украйна се интересува, но подчерта, че Варшава все още не прекратява опитите за постигане на споразумение с Киев. На 29 юли той каза, че и украинската страна отново е изразила интерес към сделката.

В същото време българският военен министър Димитър Стоянов обяви, че към момента преговори за МиГ-29 не се водят, защото нямаме отговор от полската страна на писмото ни за самолетите. Той каза това по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата Ивелин Първанов от "Възраждане“ каква цена иска полската страна и в какви срокове би могла да достави самолетите. 

Военният министър обясни, че България има интерес към резервни части от последните полски МиГ-ове, от които се нуждае и Украйна. В същото време полският му колега обяви, че София е поискала да купи и целите изтребители, а не само запасните части. 

 

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Ключови думи:

Полша, МиГ-29, България

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