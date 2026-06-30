Български изтребители МиГ-29 са били задействани от командването на НАТО за мисия по охрана на въздушното пространство на България. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Причината е подаден сигнал за отвличане от самолет. Airbus A320 е подал код 7500 на транспондера, обозначаващ незаконна намеса на борда. След няколко часа българското Министерство на транспорта съобщи официално, че става дума за грешно подаден сигнал.

Но ето какво се случи преди това.

"В 13:57 ч. самолетът навлиза във въздушното пространство на Република България от района на държавната граница по р. Дунав, където е пресрещнат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял от 3-та авиационна база в 13:54 ч. Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing", като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство", съобщи Министерството на отбраната. Впоследствие два български изтребители са предали ескортирането на гражданския самолет на F-16 на турските ВВС, които са били изпратени да го пресрещнат.

"24 часа" съобщава, че става въпрос за полет на полската авиокомпания LOT от Варшава за Израел. Когато гражданският самолен бил над Кипър пилотът на самолета отново задейства алармата за отвличане, след което самолетът прави обратен завой и се връща към България, след като в Кипър му е отказано да кацне. Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17:15 ч.

В момента самолетът е в Бургас. Там трябвало да презареди.

Two Israeli Air Force fighter jets were scrambled a short time ago over the Mediterranean toward a civilian passenger plane after a security emergency code activated in the aircraft's system and contact with the plane was lost. The pilots reported over the air that there was a… pic.twitter.com/zxcumnXt2y — Open Source Intel (@Osint613) 30 юни 2026 г.

Оказва се, че става дума за техническа неизправност в полския самолет. Преди официалното съобщение на Министерството на транспорта от Бургас съобщиха за "Сега", че самолетът не е похитен, а сигналът за това е подаден поради техническа неизправност. Провеждат се съответните процедури в съотвествие с протоколите за сигурност.

Подобно съобщение разпространи в X и израелски военен кореспондент:

"Два изтребителя на израелските военновъздушни сили бяха вдигнати по тревога над Средиземно море към пътнически самолет, след като в системата му се е активирал код за извънредна ситуация, свързана със сигурността, и връзката с него е била изгубена. По-късно пилотите са съобщили по радиовръзката, че става дума за техническа неизправност.

Самолетът е изпълнявал полет LOT 155 от Варшава до летище „Бен Гурион“ в Тел Авив. Полетът е на полската авиокомпания LOT, но е бил опериран от българската компания Electra Airways.

От Израелските сили за отбрана (IDF) заявиха:„Преди малко два изтребителя на Военновъздушните сили бяха вдигнати по тревога към граждански самолет над Средиземно море след сигнал за загубена връзка с него. Инцидентът приключи, връзката със самолета е възстановена и няма опасения за инцидент, свързан със сигурността.“

След инцидента на екипажа не е било разрешено да кацне в Израел. Очаква се самолетът да се върне по обратния маршрут и да кацне в България, което и междувременно стана. Не е ясно кога самолетът ще напусне Бургас и в каква посока ще поеме. Нова тв съобщи, че пътниците са добре и са на летището.

Business Insider публикува и част от писмото на LOT до пътниците, в което авиокомпанията се извинява и обяснява, че отклонението е било извършено съгласно действащите процедури за безопасност.