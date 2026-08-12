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Правото на разплащане в брой влиза в конституцията

Заложени са промени в основния закон за съдебната власт и връщане на правомощията на президента за служебното правителство

12 Авг. 2026
Правителството предвижда конституционни промени, в които да се запишат изрично възможности за предсрочно махане на конституционни съдии
КС
Правителството предвижда конституционни промени, в които да се запишат изрично възможности за предсрочно махане на конституционни съдии

С промени в конституцията се връщат правомощията на президента по отношение на служебното правителство и се гарантира право на разплащане в брой. Това е записано в приоритет под кодовото "Конституционна реформа в управленската програма на правителството". Конституционни промени се предвиждат за пореден път и за съдебната власт. До този момент са правени поне 5 такива.

"Настоящата конституционна рамка създава определени ограничения пред възможностите за дълбока и последователна реформа в съдебната система и институционалния баланс. В тази връзка се предлага провеждането на мащабен обществен и професионален диалог за ключови конституционни промени, съобразени с правомощията на обикновеното Народно събрание", пишат от правителството.

С промените трябвало "да се направи реформа на Висшия съдебен съвет чрез въвеждане на ротационен принцип на обновяване на състава, по модел, сходен с Конституционния съд, с оглед гарантиране на приемственост и ограничаване на политическото влияние".

Измененията трябва да въведат квалифицирано мнозинство от 3/5 при избор на членовете на ВСС със цел постигане на институционален консенсус. Предвижда се създаване на конституционен механизъм за оспорване на актовете на ВСС пред независим орган, гарантиращ върховенството на правото.

С конституционни промени ще се въвежда възможност за предсрочно освобождаване на членове на ВСС от съответните квоти при извършване на тежки нарушения или обективна невъзможност за изпълнение на функциите.

Правителството обмисля преосмисляне на ролята, мястото и правомощията на Инспектората към ВСС, което също трябва да стане с промени в основния закон.  Същото се отнася и до предвиденото преразглеждане на статута, функциите и мястото на следствието в системата на съдебната власт.

Обмислят се конституционни промени в уредбата за мандатите на административните ръководители, условията за повторен избор, възрастта за освобождаване и основанията за предсрочно освобождаване.

Изменения са заложени и относно прехвърляне на управлението на недвижимите имоти на съдебната власт към министъра на правосъдието.

Веднага след това правителството обяснява и, че в рамките на конституционните промени ще бъдат предложени и такива извън съдебната власт. Като например въвеждане на изрични основания и процедура за предсрочно освобождаване на съдия в Конституционния съд при тежки или системни нарушения, несъвместими със статута на длъжността.

Предвижда се възстановяване на свободната преценка на президента при назначаване на служебно правителство при запазване на постоянно действащо Народно събрание. По време на т.нар. глоба това право беше отнето и на държавният глава бе сложена домова книга от различни длъжности, от които да избира човек за служебен премиер.

Накрая е заложена и промяна в конституцията, с която да се гарантира "правото на разплащания в брой като елемент от икономическата свобода".

Има записани и очаквани ефекти от бъдещите конституционен промени. Сред тях са клишета като "създаване на гаранции срещу кадрови произволи и засилена лична отговорност чрез механизъм за оспорване на актовете и процедура за предсрочно отзоваване на членове на ВСС" и "разтоварване на магистратите от неприсъщи стопански функции".  

За разплащането в брой е записано, че с вписването в конституцията щяло да има "защита на финансовата свобода на потребителите и гарантиране на достъпа до алтернативни платежни средства чрез конституционна защита на плащанията в брой".

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Ключови думи:

управленска програма, промени в Конституцията

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