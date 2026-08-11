Борисов смени лидера на ГЕРБ в София

В опит да вкара нова енергия в партийните редици лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прави кадрови размествания. Начело на най-важната партийна организация – тази в София, застана столичният общински съветник Димитър Вучев. Новината обяви лично Борисов от партийната централа.

Вучев е бивш журналист, който от местните избори през 2019 г. насам влиза в групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет. В момента е председател на ключовата комисия по бюджет и финанси. Начело на ГЕРБ-София той заменя досегашния лидер Даниела Райчева – екскмет на район "Нови Искър" и бивш депутат, която водеше организацията от края на 2023 г. досега.

На него Борисов разчита да покаже защо "искаме да управляваме" в София след местните избори през 2027 г., както се изрази партийният водач. Той заяви, че очаква от представителите на ГЕРБ в София да имат готови позиции и решения по всяка тема. С това косвено призна, че до момента не е било така.

В този смисъл се изрази и бившият столичен кмет и настоящ депутат Йорданка Фандъкова. "Хората не харесват управлението в София, но все още не виждат алтернативата в нас. И това е нашата задача – да покажем, че можем да върнем алтернативата на база на доброто, което сме свършили в града, и да покажем новата ни визия за града, за кварталите и районите", смята тя.

Самият Вучев заяви, че "ситуацията с ГЕРБ в София е национален въпрос", тъй като столицата е колкото половин България като демография и икономика. Той постави като цел за местните избори партията да спечели най-много районни кметове и общински съветници, а също и кмет на София, а по-лоши резултати от това би приел като собствен провал.

Рокада се задава и във Варна. Стоян Петков, общински съветник в момента и главен архитект на града в последните месеци от мандата на Иван Портних, сменя самия Портних като областен координатор. Смяната все още не е официално оповестена.