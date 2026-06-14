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Борисов дава 100-дневен толеранс на правителството

Днес, 14:40
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че дава 100 дни толеранс на кабинета на Румен Радев.
БГНЕС
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че дава 100 дни толеранс на кабинета на Румен Радев.

Смятаме, че трябва да се даде 100-дневен толеранс на правителството - това обясни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Шумен по повод новото правителство. "Като една системна партия смятаме, че това е правилното", допълни той. 

"20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат - ние строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ", обясни той.

"Бях разтревожен, но после спрях да се тревожа. Мислех, че Кандев като каже А, ще каже и Б, особено като видях, че се разплака. Затова и гласувах против - да не идва в парламента, за да не стане едно ревливо, трагично...", каза още Борисов.

"Бил съм в това положение на главен секретар, когато ме пресира тройната коалиция - и станах, и си тръгнах", допълни той.

"България не е дарявала оръжия, България продаваше оръжия, като член на ЕС помагаме. Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, помагаме на украинския народ, който бива бомбандиран", добави лидерът на ГЕРБ.

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Ключови думи:

Бойко Борисов, Румен Радев

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