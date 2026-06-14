Борисов дава 100-дневен толеранс на правителството

БГНЕС Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че дава 100 дни толеранс на кабинета на Румен Радев.

Смятаме, че трябва да се даде 100-дневен толеранс на правителството - това обясни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Шумен по повод новото правителство. "Като една системна партия смятаме, че това е правилното", допълни той.

"20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат - ние строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ", обясни той.

"Бях разтревожен, но после спрях да се тревожа. Мислех, че Кандев като каже А, ще каже и Б, особено като видях, че се разплака. Затова и гласувах против - да не идва в парламента, за да не стане едно ревливо, трагично...", каза още Борисов.

"Бил съм в това положение на главен секретар, когато ме пресира тройната коалиция - и станах, и си тръгнах", допълни той.

"България не е дарявала оръжия, България продаваше оръжия, като член на ЕС помагаме. Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, помагаме на украинския народ, който бива бомбандиран", добави лидерът на ГЕРБ.