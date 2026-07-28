Радев подкрепи Илияна Йотова за президент

Илияна Йотова ще е кандидатът за президент, когото "Прогресивна България" ще подкрепи. Това обяви в нарочно изявление премиерът Румен Радев.

В петък в предаването "Панорама" самата Йотова потвърди кандидатурата си, а още същата вечер лидерът на БСП Крум Зарков заяви подкрепа от страна на столетницата. За отбелязване е, че почти цялата кариера на Йотова в политиката до деня, в който стана вицепрезидент на Румен Радев през 2016 г., бе свързана с БСП.

Премиерът каза, че Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, който трябва да номинира и кандидат за вицепрезидент. Трябва да е "с профила на госпожа Йотова", което означавало да е човек, който ще крепи единството на президентската институция, обясни Радев. И добави: "Ние с госпожа Йотова доказахме, че бяхме единствената президентска двойка, която показа единство".

Попитан очаква ли да има силна конкуренция вдясно, лидерът на ПБ каза, че там не вижда нищо, което да се възприеме като конкуренция. По повод на думите на Бойко Борисов, че кандидатът на десните трябва да бъде издигнат с инициативен комитет, Радев коментира: "лидерът на ГЕРБ няма друг изход, резултатите от парламентарните избори показват, че той иска да се закачи някъде, но това са неговите сглобкаджийски схеми".

В същото време Николай Денков от ПП за пореден път отказа обща кандидатура за президентските избори с ГЕРБ. Партията на Борисов многократно предложи десните да излъчат обща кандидат-президентска двойка, но Денков заяви пред БНТ, че с Асен Василев няма седнат на една маса повече с Бойко Борисов. Преди Денков заподозря, че Борисов говори за обща кандидатура за президент с "Продължаваме промяната" и "Демократична България" само, за да внесе интрига.

В същото време ПП още няма кандидат за изборите, те биха подкрепили Андрей Гюров, ако той поиска това.

Самолети цистерни

По повод изненадващото отлагане на разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза "Безмер" край Ямбол Радев заяви, че не може да посочи дата кога самолетите ще пристигнат, но "организацията е готова". Той използва случая, за да се похвали, че без неговото правителство, в момента на летището в София, "почти в центъра на града", все още щяха да стоят 15-те самолета от САЩ, а сега се очаква те да бъдат разположени на военно летище и да са "много, много по-малко". Радев отрече и евентуалните заплахи от Иран, като заяви, че с тази страна "имаме дългогодишни установени отношения на сътрудничество, доверие и приятелство".

Във връзка с казуса с ултиматума на премиера Радев към САЩ да премахнат визите за българи, ако искат американските самолети да останат на гражданското летище в София, премиерът лаконично заяви, че работата в тази посока продължава. Още със спечелването на парламентарните избори той се опита да изтъргува престоя на американски военни самолети на гражданското летище "Васил Левски" срещу падането на визите, като заяви, че е повдигнал този въпрос в разговор с американския президент Доналд Тръмп и с военния министър на САЩ Пийт Хегсет. Засега обаче САЩ не са потвърждавали за такъв разговор.