БСП официално подкрепи кандидатурата на Йотова

Очаквано БСП обяви, че застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Решение в този смисъл е взело Изпълнителното бюро на партията след заседание днес, за което съобщи председателят ѝ Крум Зарков на пресконференция.

Цялата политическа кариера на Йотова до момента, в който стана вицепрезидент на Румен Радев през 2016 г., беше свързана със столетницата. Заемала е различни партийни постове, била е депутат в Народното събрание и Европейския парламент, избрана от БСП.

Макар че кандидатурата на Радев и Йотова на президентските избори през 2016 г. беше издигната от инициативен комитет, основната сила зад двамата беше партията, водена тогава от Корнелия Нинова. Дори самият комитет беше представляван от покойния актьор Стефан Данаилов, също виден кадър на формацията. През следващите 9 години отношенията между БСП и Радев постепенно се влошиха, но "Позитано" 20 запази благосклонността си към вицепрезидента. Още през 2025 г. тогавашният председател на БСП Атанас Зафиров я лансираше като възможен кандидат-президент, а след като Радев подаде оставка през януари т.г. и Йотова зае мястото му като държавен глава, Зафиров обяви "нашата неизменна подкрепа за нея" от името на всички партийни членове.

Самият Зарков първи поздрави Йотова, когато тя обяви решението си да се кандидатира , а днес заяви, че подкрепата на БСП е логично действие предвид общата история на партията с Йотова. Той я определи като "един от най-подготвените политици в България", който според него "умее да отстоява собственото си мнение, но и да създава условията за консенсус".

"Илияна Йотова не е предавала БСП и БСП няма да я предаде", декларира Зарков.

На журналистически въпрос дали столетницата ще има претенции за кандидата за вицепрезидент на Йотова, когото тя все още не е посочила, соцлидерът внимателно коментира, че с колегите му се доверяват на следващите ѝ стъпки и, ако тя прецени, са готови да ѝ бъдат полезни.