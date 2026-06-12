Формално изслушване утвърди партийните фаворити за ЦИК

При президента Илияна Йотова днес се проведе изслушване на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия (ЦИК) – финалният етап преди тяхното назначение в органа. Изслушването беше формално – от него нищо не зависи, тъй като претендентите се номинират от парламентарните партии и коалиции, а работата на държавния глава е да ги назначи със свой указ.

Йотова заяви, че документите на кандидатите са прегледани от президентската администрация и не са били открити проблеми. Затова след изслушването ще издаде указа, като новите членове на ЦИК ще бъдат назначени от 23 юни. Причината е, че предстоят частични избори в различни населени места, които ще бъдат довършени от настоящия състав на ЦИК.

На изслушването в продължение на близо час и половина кандидатите разказваха биографиите си – което издигналите ги политически вече направиха на проведените консултации при президента . Представиха накратко и идеи за подобряване на работата на комисията. След това около час президентът им задаваше въпроси – различни за отделните кандидати.

На какъв принцип беше решила на кого какви въпроси да зададе, не се разбра. Дадено беше право и на две питания от представителите на Обществения съвет на ЦИК, които присъстваха на изслушването.

Остана незададен централният въпрос – по какъв начин новите комисари ще гарантират пред обществото, че ще работят с политическа безпристрастност. Всички кандидати са издигнати от политически сили, като някои са видимо обвързани с такива.

Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото Насред обещанията си за всеобхватна промяна, Румен Радев така и не каза какво смята да прави с изборите. В програмата на "Прогресивна България" не беше записано нищо по темата.

От това зависеше и другият съществен въпрос – ще предяви ли ЦИК пред парламента искане за реформи на изборния процес. Всеки от кандидатите има своите идеи, но не е ясно дали като колектив те ще могат да представят общи искания за промени. В миналото ЦИК е представял доклади с предложения след всеки вот, но законотворците почти не им обръщаха внимание.

Сред идеите на новите комисари влизат въвеждането на изискване за образование на членовете на секционни комисии; опростяване на протоколите с изборните резултати; дигитализация на процеса по попълване на протоколите; търсене на отговорност на партиите, които сменят внезапно своите членове в комисиите; реално да заработят звената към ЦИК за обучение и машинно гласуване; повече прозрачност в ежедневната работа на ЦИК.

За какво са парите

Сред позволените въпроси на Обществения съвет беше питането на Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда дали ЦИК ще публикува вътрешните правила за дейността си. Тези правила, които са тайна, регламентират и въпроси като допълнителните възнаграждения на членовете на комисията и на нейната администрация.

Въпросът е съществен – днес разследващата медия "Бърд" съобщи, че сегашният състав на ЦИК е поискал и получил от финансовото министерство 600 000 евро за заплати при пенсиониране и неизползвани отпуски.

Георги Хорозов, който ще бъде председател на ЦИК, коментира, че не познава конкретните основания, на които е поискана тази сума, а по отношение на вътрешните правила обяви, че следва да се съобрази с ограниченията, които важат за публикуването на подобни актове, без да уточни какво има предвид.