Руди Джулиани е разговарял в София с президента Йотова

Днес, 10:30
Йотова, Джулиани и Гилфойл. На сайта на българското президентство няма съобщение за срещата
Напредъкът на общите енергийни приоритети бе централната тема на изненадваща американска визита у нас вчера, след като в София държавният глава Илияна Йотова проведе среща с американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл и бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани в президентството в София. Това става ясно от публикация на Гилфойл Инстаграм. "За мен беше чест да посетя София, България, тази седмица заедно с моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещнем с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможностите за напредък по нашите общи енергийни приоритети. Ръководството на Съединените щати работи с Гърция, България и други партньори в региона за реализиране на общата визия за енергийна сигурност по протежението на Вертикалния газов коридор", пише посланичката. 

Съобщението на посланичката бе публикувано и в X:

Вертикалният газов коридор е стратегическа енергийна мрежа, която свързва Гърция, България, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. Той осигурява двупосочен пренос на природен газ, включително втечнен природен газ от Съединените щати и газ от Азербайджан, от юг на север, като значително намалява зависимостта на региона от руските доставки.

