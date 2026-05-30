Руди Джулиани е разговарял в София с президента Йотова

Напредъкът на общите енергийни приоритети бе централната тема на изненадваща американска визита у нас вчера, след като в София държавният глава Илияна Йотова проведе среща с американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл и бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани в президентството в София. Това става ясно от публикация на Гилфойл Инстаграм. "За мен беше чест да посетя София, България, тази седмица заедно с моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещнем с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможностите за напредък по нашите общи енергийни приоритети. Ръководството на Съединените щати работи с Гърция, България и други партньори в региона за реализиране на общата визия за енергийна сигурност по протежението на Вертикалния газов коридор", пише посланичката.

Съобщението на посланичката бе публикувано и в X:

I was honored to travel to Sofia, Bulgaria this week joined by my friend Mayor Rudy Giuliani to meet President Iliana Iotova, Energy Minister Iva Petrova, and other Bulgarian leaders. We discussed opportunities for advancing our shared energy priorities. Under @POTUS' leadership,… pic.twitter.com/Vvi0bjGi8A — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) 29 май 2026 г.

Вертикалният газов коридор е стратегическа енергийна мрежа, която свързва Гърция, България, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. Той осигурява двупосочен пренос на природен газ, включително втечнен природен газ от Съединените щати и газ от Азербайджан, от юг на север, като значително намалява зависимостта на региона от руските доставки.