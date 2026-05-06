Йотова похвали служебния кабинет и най-вече финансовия министър

Президентът Илияна Йотова, за разлика от представителите на спечелилата изборите "Прогресивна България", похвали работата на служебното правителство на Андрей Гюров. Тя специално наблегна на доброто представяне на финансовия министър Георги Клисурски.

Пред БНТ Йотова заяви, че кабинетът "Гюров" до голяма степен е изпълнил най-важната си задача - да осигури нормален изборен процес и да се "справи в немалка степен със схемите с купуваните гласове".

"Бих искала да поздравя и финансовия министър, защото му беше изключително трудно. Да работите в условия без бюджет, защото това на практика е без бюджет и да се опитате все пак да не фалират цели системи - наистина за това се изисква сериозен професионализъм и много мислене, мислене и към социалната страна на въпроса - изтъкна Йотова. - Аз бих искала и да бяха направени малко повече неща за хората с най-ниските доходи, за да могат да понесат цената на това, което се случва в България в момента. За него има и обективни причини, свързани с горива и т.н. Но, като цяло, оценката ми за този кабинет е добра."

Оценката на Йотова се разминава с тази на бъдещите управляващи, според които състоянието на публичните финанси е "катастрофално". Председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов даже обвини служебния кабинет, че изкуствено задържа цените на горивата, за да саботира новата власт още в първия ѝ ден. Според него имало много скрити разходи и "договори в чекмеджета", които ще бъдат извадени в рамките на месец, за да се оцени реалистично положението.

Вчера, на консултациите при президента, Гълъб Донев, който се очаква да влезе в новия кабинет, също наблегна на драматичното състояние на бюджета и каза, че едно от първите неща, които ще бъде направено, е да се гласува нов таван на държавния дълг, "за да се осигурят до края на годината плащанията за пенсии и заплати".

Според президента не може да се говори за предстоящ модел на управление "Радев".

"Такова нещо не съществува. Да, ние работихме заедно, бяхме много добър екип, имахме общи цели и се надявам да ги постигаме и занапред вече в различни качества. Румен Радев е човек, който държи на думата си и има една черта, която ние, като хора, позагубихме много напоследък - никога никого не е оставял", посочи Йотова и добави, че има амбиция президентската институция да бъде "коректив на правителството и всички власти".

За президента говоренето за това доколко във външната политика на България може да има руско влияние е "част от инструментариума за политическа битка".

"България отдавна е решила своя път - член на ЕС и НАТО. Но може много да говорим и да спорим каква е посоката на самия ЕС - харесва ли ни на нас, че Европа губи лидерските си позиции; харесва ли ни че сме извън всякакви преговори за решаване на международните конфликти; харесва ли ни, че загубихме статута си на място за дипломация, на място за решаване по мирен начин на тези големи конфликти?", попита държавният глава.

"Сега трябва да се съобразяваме с мита, с внос, със стратегически партньори. Къде е мястото на Европа? Това е големият разговор и в тази посока се мисли от много хора. Този разговор ще бъде проведен скоро в Европа. Вече 19 години сме в ЕС - достатъчно време, за да имаме самочувствие и да изработваме заедно политиките си с останалите партньори. Тази "Йес" пилитика, с която тръгнахме в началото, отдавна трябва да сме се разделили с нея. Ако съм имала претенции към досегашните правителства е, защото: отива се в Брюксел, стои се на срещата на върха и няма нито един нюанс в българската позиция. Чака се 4 или 5 държави да кажат какво са решили и всички останали казват "да", добави тя.