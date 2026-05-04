Опозицията тества Радев с проект за съкращаване на чиновници

В следващите 4 години администрацията трябва да намалява с по 5% годишно, предвижда законопроект на ДБ

Днес, 09:02
В предишния парламент нямаше мнозинство за оптимизиране на администрацията.

Опозицията тества новото мнозинство в парламента с идея за поетапно намаляване на администрацията, става ясно от преглед на десетките законопроекти, внесени в първите дни на новото Народно събрание. Промените в Закона за администрацията са внесени от парламентарната група на "Демократична България", като те са известни и от предишните парламенти, но тогава за тях нямаше мнозинство.

Предложението на ДБ е в следващите четири години държавната администрация да се намалява с най-малко по 5% на година. Освен това се въвежда изискване два пъти годишно да се публикуват данни за общата щатна численост на министерствата и административните структури към всеки министър, заетите щатни бройки, както и общия брой на пенсионираните служители.

В мотивите към законопроекта са приложени различни данни за сегашното състояние на администрацията, но междувременно излезе докладът за 2025 г., който е с по-актуални данни. Според тях, щатната численост на администрация е 145 623 бройки - 108 387 в централната администрация и 37 236 в териториалната. Нивата са съвсем близки до 2024 г., когато общата численост е била 145 802, макар че в мотивите към законопроекта си ДБ дават и по-внушителна бройка – 151 465 души към 30 септември 2024 г. През 2025 г. незаети са били 12 348 бройки, като 5729 са останали незапълнени над 6 месеца. Незаетите места се сочат като резерв за икономии в бюджета. Парите за тях обикновено се използват за завишаване на заплати и бонуси. 

В промените е включено и задължение да се изготвят годишни или многогодишни програми за администрацията с формулирани ясни цели, изисквания за тяхното постигане и мерки за оптимизиране на дейността й.

