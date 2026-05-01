За година институциите загубиха дела за рекордните 828 млн. лв.

Администрацията е загубила през 2025 г. съдебни дела с рекорден материален интерес - 14 807 съдебни спора за общо 828.5 млн. лв. На свой ред е спечелила други 24 659 дела, но материалният интерес по тях е по-малък - 569 млн. лв.

Това показва одобреният от служебното правителство годишен доклад за състоянието на администрацията през 2025 г.

Националната агенция за приходите (НАП) е институцията с най-голям материален интерес на загубените дела 375 575 447 лв. Агенция “Митници” е втора с 10.3 млн. лв. загуби, следвана от Агенция “Пътна инфраструктура” с 8.8 млн. лв. При спечелените дела отново води НАП с дела с материален интерес от 159 млн. лв., следват митниците - 12.7 млн. лв., и МРРБ - 14.5 млн. лв. Съдилищата са уважили частично искове по 1515 дела с материален интерес 191 650 663 лв.

Впечатление през 2025 година прави резкият скок спрямо 2024 г. в общия брой на делата - и спечелени, и загубени. През 2024 г. загубените съдебни дела са били 11 307, с материален интерес за 282 227 218.70 лв., много под нивото от 2025 г. С най-голям материален интерес през 2024 г. са били загубените дела от митниците - за 90 479 244.78 лв., Министерството на иновациите и растежа - за 44 213 396.07 лв., и НАП - за 34 474 178.27 лв. Спечелени през 2024 г. са 19 412 дела с материален интерес 421 613 453.90 лв., като води НАП с 84.5 млн. лв., пред митниците с 65.7 млн. лв. и Министерство на транспорта и съобщенията с 21.9 млн. лв.

Интересни на този фон са данните за плащаните от администрациите договори за външно процесуално представителство. 299 от 581 администрации, включени в доклада, имат действащи договори с външен изпълнител - ръст от 0.95% спрямо 2024 г. Общата стойност на тези договори е 20 256 717 лв., като най-много плаща Столична община 7 277 101 лв., следвана от АПИ - за 498 400 лв. и др.

През 2025 г. щатната численост на администрация е 145 623 бройки - 108 387 в централната администрация и 37 236 в териториалната. Нивата са съвсем близки до 2024-а, когато общата численост е била 145 802. През 2025 г. незаети са били 12 348 бройки, като 5729 са останали незапълнени над 6 месеца. Незаетите места се сочат като резерв за икономии в бюджета. Парите за тях обикновено се използват за завишаване на заплати и бонуси.