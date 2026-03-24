Кабинетът е забравил да превалутира праговете за заплатите на чиновниците

Кабинетът на Росен Желязков е пропуснал да превалутира минималните и максималните размери на заплатите на служителите във всички администрации. Единствените суми е таблицата, дадени в евро, са праговете, които съвпадат с минималната работна заплата, установи “Сега”.

Проблемът касае Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в която са определени условията и редът за формиране на възнагражденията във всички администрациите. Към нея има 2 приложения, в които са определени минималните и максималните заплати на всички видове длъжности и нива. Първото приложение е за нивата в общата администрация, а второто важи за класификатора на дипломатическите длъжности.

И в двете единственото превалутиране е на минималните нива, които са били по-ниски или съвпадащи с размера на минималната работна заплата за 2026 г. Тя бе определена на 13 ноември в размер на 1213 лв. или 620.2 евро. С постановлението, което е определено това ниво на МРЗ, са изменени и таблиците в наредбата за заплатите в държавната администрация, като навсякъде, където се среща сумата, е записан новият размер в лева и в евро.

Нищо друго обаче в таблицата не е поправено и числата си стоят на нивата, на които са определени, в левове. В първата таблица за общата администрация в титула на съответната графа е изписано, че сумите са в левове. В таблицата с нивата за дипломатическите длъжности няма такова уточнение. Единственият начин да се ориентираш, че вероятно става дума за левове, е появата в скоби на превалутираната в евро сума за МРЗ.

Не е ясно защо всичко това не е приведено към новата валута, каквото превалутиране бе извършено в стотици нормативни актове и на национално, и на общинско ниво.

Корекции в размера на минималните нива, свързани с МРЗ, в тези приложения се правят всяка година. Последна промяна по същество в таблицата бе завишаването на максималната заплата за длъжностите на най-висока степен в йерархията, която се определя от професионалния опит.



