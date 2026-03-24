Кабинетът е забравил да превалутира праговете за заплатите на чиновниците

Незнайно защо с новата валута са съобразени само минималните възнаграждения на ниските длъжности

Днес, 06:51
Заплатите в администрацията се регулират на национално ниво в левове, вместо в евро.
Заплатите в администрацията се регулират на национално ниво в левове, вместо в евро.

Кабинетът на Росен Желязков е пропуснал да превалутира минималните и максималните размери на заплатите на служителите във всички администрации. Единствените суми е таблицата, дадени в евро, са праговете, които съвпадат с минималната работна заплата, установи “Сега”. 

Проблемът касае Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в която са определени условията и редът за формиране на възнагражденията във всички администрациите. Към нея има 2 приложения, в които са определени минималните и максималните заплати на всички видове длъжности и нива. Първото приложение е за нивата в общата администрация, а второто важи за класификатора на дипломатическите длъжности. 

И в двете единственото превалутиране е на минималните нива, които са били по-ниски или съвпадащи с размера на минималната работна заплата за 2026 г. Тя бе определена на 13 ноември в размер на 1213 лв. или 620.2 евро. С постановлението, което е определено това ниво на МРЗ, са изменени и таблиците в наредбата за заплатите в държавната администрация, като навсякъде, където се среща сумата, е записан новият размер в лева и в евро. 

Нищо друго обаче в таблицата не е поправено и числата си стоят на нивата, на които са определени, в левове. В първата таблица за общата администрация в титула на съответната графа е изписано, че сумите са в левове. В таблицата с нивата за дипломатическите длъжности няма такова уточнение. Единственият начин да се ориентираш, че вероятно става дума за левове, е появата в скоби на превалутираната в евро сума за МРЗ. 

Не е ясно защо всичко това не е приведено към новата валута, каквото превалутиране бе извършено в стотици нормативни актове и на национално, и на общинско ниво. 

Корекции в размера на минималните нива, свързани с МРЗ, в тези приложения се правят всяка година. Последна промяна по същество в таблицата бе завишаването на максималната заплата за длъжностите на най-висока степен в йерархията, която се определя от професионалния опит. 


 

Още новини по темата

Защо шеф на закъсала държавна фирма взима 18 000 лв. заплата?
31 Март 2026

Нова директива сваля тайната на заплатите
24 Февр. 2026

Козлодуй е с най-високите заплати в страната
11 Февр. 2026

При този темп на растеж ще стигнем богатите страни след 28 години
05 Февр. 2026

Шофьорите изпревариха лекари и учители по заплати
25 Яну. 2026

Университетите ще получат 10% по-висока субсидия за студентите си
19 Ноем. 2025

България, Унгария и Гърция са с най-ниски заплати в ЕС
13 Ноем. 2025

Увеличават бонусите на ректорите

03 Окт. 2025

Училищните директори не искат да глобяват родители
27 Септ. 2025

Заплатите в университетите са между 2100 и 5200 лв.
03 Септ. 2025

Заплата за автобояджия - 4000 лв., а за спешен лекар - 3950 лв.
23 Авг. 2025

Добре дошли в Дивия запад на заплатите!
23 Юли 2025

Банки отпускат 3 тегления от банкомат месечно без такса
11 Юли 2025

Държавата се "вслуша" в библиотекарите и не им вдигна заплатите

04 Юли 2025

