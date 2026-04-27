И Христанов “откри”, че шефовете на губещи държавни фирми са с високи заплати

За последните три месеца на 2025 г. членове на директорски бордове са взели суми между 34 хиляди до 44 хиляди лева.

Днес, 20:48
"Между 10 хиляди и 15 хиляди лв. на месец получават директори на дружества към МЗХ, въпреки че огромните загуби", възмути се земеделският министър Иван Христанов.
Земеделският министър Иван Христанов стана поредният министър, който “откри” в края на мандата си, че шефовете в държаните дружества, на които той е принципал, взимат високи заплати, дори те да са губещи. "Шокиран съм, че голяма част от тях получават много по-голяма заплата от тази на министъра", обяви той в пост във Фейсбук.

Христанов цитира някои от възнагражденията, без да споменава имената на дружествата. От справки за последните три месеца на 2025 г. било видно, че директорите в тях са взели суми между 34 хиляди до 44 хиляди лева.

"Това прави между 10 хиляди и 15 хиляди лв. на месец. Директори получават тези заплати, въпреки че дружествата им отчитат хронични загуби между един и три милиона лева за 2025 г.", каза Христанов.

От примерите на земеделския министър стана ясно, че директорът на "Магазин за хората", "човекът на Пеевски, който е идеолог на държавната верига магазини", си е определил 10 хиляди лева месечна заплата за миналата година.

От друг пример става ясно, че директорка получава по 12 160 лв. месечно, въпреки че предприятието е "на брутална загуба", руши се, а животните в него се разпродават.

Затова Христанов е поискал пълен доклад и във вторник, след като се върне от посещението си в Люксембург, се заканва да започне драстични корекции на възнагражденията на шефовете на държавните дружества към МЗХ, които да съответстват на финансовото им състояние.

Това обаче не е възможно, защото не зависи от министъра. Както писа "Сега" формулата за заплатите на директорите и членовете на бордовете на държавните дружества е направена така, че дори и в най-тежки времена и при огромни загуби, те да си вземат своето.

Заплатата на тези директори се определя на база на минималната работа заплата - 1.5 пъти МРЗ, умножена по коефициент, в зависимост от различни показатели - големина на активи, нает персонал, финансови резултати. Така само от ръста на МРЗ увеличението е гарантирано, дори и нищо добро да не се е случило във въпросното дружество. А крайният размер на възнаграждението е висок, защото тежестта на други показатели, извън финансовото състояние, е голяма. 

Лимитите на възнагражденията на шефовете на държавните дружества изискват промяна в правилника за приложение на Закона за публичните предприятия. Тя трябва да се направи от правителството. 

Ключови думи:

заплати, търговски дружества

