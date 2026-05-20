Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Всеки служител ще има право да знае заплатите във фирмата

Промени въвеждат ново изискване към работодателите да обявяват средните нива на заплащане

Днес, 06:05
Всеки ще може да научи средните заплати на колегите му за същата длъжност.
Pexels
Всеки ще може да научи средните заплати на колегите му за същата длъжност.

Всеки служител ще има право да получи информация от работодателя си за средното ниво на заплатите в предприятието на същото длъжностно ниво. Това предвиждат скоростно задвижени промени в Закона за защита от дискриминация, които трябва да влязат в сила съвсем скоро - на 7 юни 2026 г. Бързането е заради изтичащи срокове да въведем в законодателството си европейска директива, без което ни заплашват наказателни процедури. Промените бяха пуснати за обществено обсъждане тази седмица.

Директивата, заради която се правят промените, е за равно заплащане на жените и мъжете чрез въвеждане на прозрачност на правилата за равно заплащане. В България тази разлика възлиза на около 12% по данни за 2024 г., което надхвърля средното равнище за Европейския съюз (11,1%), пише в мотивите към законопроекта. Макар да се наблюдава известно намаление в дългосрочен план, темпът на сближаване е бавен и неравномерен.

Предложените текстове дават нови права на служителите, но въвеждат и доста нови изисквания към работодателите, въпреки че уж се борим с административната тежест. По писмено искане на служителя работодателят ще е длъжен да му предостави писмена информация за неговото възнаграждение и средните нива на заплащане в предприятието, с разбивка по пол, за служителите, които полагат еднакъв или равностоен труд, до два месеца от получаване на искането, пише в промените.

Когато тази информация може да доведе до разкриването на индивидуалния размер на заплатата на друг служител, работодателят ще има право да ограничи достъпа до информацията, като я предостави на синдикалната организация или на Комисията за защита от дискриминация. Те съответно ще могат да консултират служителя за възможностите му да предяви иск за изравняване на заплащането, без да се разкрива размерът на възнаграждението на отделни хора.

Работодателят ще трябва да изготвя със служителите съвместна оценка на заплащането за установяване, коригиране и предотвратяване на разлики в заплащането между жените и мъжете, когато се установи разлика от най-малко 5%. По-големите фирми със 100 и повече служители вече ще трябва периодично да докладват разликата в заплащането по седем показателя, заедно с механизъм за корекция на необосновани разлики над 5%. За предприятия с 250 и повече служители това ще се прави всяка година, а за предприятия със 100 до 249 служители - на три години. Последните две изисквания ще влизат в сила поетапно - първото от 2027 г., а второто - от 2031 г.

Съществуващата разлика в заплащането се дължи на комбинация от структурни и нормативни фактори, сред които основно значение имат липса на прозрачност по отношение на заплащането, липса на задължителни механизми за наблюдение и отчетност на равнище работодател, както и ограничения в действащите механизми за правна защита, посочват авторите на промените.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

заплати, дискриминация

Още новини по темата

Основната депутатска заплата стана 4236 евро
19 Май 2026

Задават се тежки спорове за заплатите в МВР, съдебна власт и ВУЗ

19 Май 2026

И Христанов “откри”, че шефовете на губещи държавни фирми са с високи заплати
27 Апр. 2026

Кабинетът е забравил да превалутира праговете за заплатите на чиновниците
31 Март 2026

Защо шеф на закъсала държавна фирма взима 18 000 лв. заплата?
31 Март 2026

Нова директива сваля тайната на заплатите
24 Февр. 2026

Козлодуй е с най-високите заплати в страната
11 Февр. 2026

При този темп на растеж ще стигнем богатите страни след 28 години
05 Февр. 2026

Шофьорите изпревариха лекари и учители по заплати
25 Яну. 2026

Университетите ще получат 10% по-висока субсидия за студентите си
19 Ноем. 2025

България, Унгария и Гърция са с най-ниски заплати в ЕС
13 Ноем. 2025

Увеличават бонусите на ректорите

03 Окт. 2025

Училищните директори не искат да глобяват родители
27 Септ. 2025

Заплатите в университетите са между 2100 и 5200 лв.
03 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса