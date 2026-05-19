Основната депутатска заплата стана 4236 евро

Президентът се разписва срещу 8472 евро

19 Май 2026
БГНЕС

Основната депутатска заплата вече е 4236 евро. По действащите финансови правила на парламента депутатите получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. Средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро и беше обявена в петък от Националния статистически институт. Заплатите на депутати, министри и др. са на дневен ред покрай заявеното вчера намерение да се ревизира автоматичното им увеличение със средната заплата.

Председателят на НС получава с 55% по-висока заплата от основната депутатска, което е около 6566 евро. Толкова е и основното месечно възнаграждение на министър-председателя. Министрите получават колкото председателите на парламентарни комисии, т.е. с 35% повече от основната депутатска заплата или около 5719 евро след последните данни на НСИ.

Президентът получава двойна депутатска заплата, или 8472 евро.

Заплатите на вицепремиерите са равни на заплатите на заместник-председателите на НС (с 45 на сто по-големи от тези на депутатите). Това прави 6142,20 евро.

Извън тези основни заплати има редица допълнителни възнаграждения, например за участие в комисии. Само за научно звание добавките започват от 10% върху основната заплата – за доктор е толкова, а за доктор на научите е 15%.

Финансовите правила за определяне на депутатските заплати са такива от доста години, като навремето специално беше преместена зависимостта върху заплатата в обществения сектор за последния месец на всяко тримесечие, защото тогава тя е най-висока благодарение на бонусите. Решението на Министерския съвет за заплатите на другите висши държавни пък е от далечната 1990 г. Именно затова заявката тези обвързаности да бъдат премахнати е сравнително без аналог за последните години. Предстои да се види обаче как тя ще бъде реализирана.

