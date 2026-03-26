Защо шеф на закъсала държавна фирма взима 18 000 лв. заплата?

В предизборни времена политическият елит задължително се хваща за темата с наглите заплати в държавни фирми и на различни управленски нива в администрацията. Дойде ли на власт, елитът спира да говори и тихомълком си прибира същите суми, срещу които е недоволствал. Тази година не направи изключение. С идването на служебното правителство започнаха да валят възмущения от заплатите в едно или друго държавно дружество, сякаш сумите са започнали вчера да се раздават. И никой не дръзва да промени няколко реда и една-две таблици, за да реши вечния проблем.

С новата минимална работна заплата (МРЗ) от 1 януари и възнагражденията в бордовете на държавните дружества за пореден път се увеличиха. За разлика от заплатите на всички работещи в бюджетен сектор, където е заложен 5% ръст, в държавните дружества скокът е колкото на МРЗ - 12.6%. Това води до увеличения от порядъка на над 2000 лв. месечно на възнагражденията на изпълнителен директор дори и на най-закъсала фирма. Тоест ръстът е напълно незаслужен в някои фирми. Как става този фокус?

Безобразна формула - безобразен резултат

Формулата за заплатите на директорите и членовете на бордовете на държавните дружества е направена така, че дори и в най-тежки времена, при огромни загуби те да си вземат своето. Заплатата на директорите се определя на база на МРЗ - 1.5 пъти МРЗ, умножена по коефициент, в зависимост от различни показатели - големина на активи, нает персонал, финансови резултати. Тоест само от ръста на МРЗ увеличението е гарантирано, дори и нищичко добро да не се е случило във въпросното дружество. А крайният размер на възнаграждението е висок, защото тежестта на други показатели извън финансовото състояние е голяма.

Да вземем за пример рекордьора по загуби - изпадналото в реална неплатежоспособност дружество "Мини Марица Изток". Мините имат рекордна загуба в размер на 270 млн. лв. за 2024 г. и са на командно оцеляване, благодарение на инжектирани ежегодно от държавата 250 млн. лв за изплащане на възнаграждения. За последното четиримесечие на 2024 г. мините имат бална оценка 10 за целите на определяне на заплатите в борда. По всички финансови показатели, освен обръщаемост на вземанията в дни, дружеството получава кръгли нули, но тъй като е голямо и има максимална оценка по стойност на активи и броя на персонала окончателната оценка е 10. При оценка 10 заплатата на изпълнителния директор се определя по следната формула - 1.5 пъти минималната работна заплата по 10. При МРЗ в размер от 1213 лв. за 2026 г. и същата бална оценка 10, каквато има през 2024 г., заплатата се равнява на 18 195 лв. Това е възнаграждение в най-закъсалото държавно дружество.

Същата - даже и по-стряскаща, е картината в куп други държавни дружества. При протеста на служителите на "Български пощи" се разбра, че на фона на заплата в пощите от порядъка на 621 евро изпълнителният директор взима по формулата 7600 евро. От това се възмути и служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов.

С цел да имитират някакво приличие, заплатите в държавните дружества на добре справящите се изпълнителни директори са ограничени и не може да надхвърлят 18-кратния размер на МРЗ. Няма що. Това е лимит от порядъка на 21 834 лв.

Малко по-прилични са възнагражденията на редовите членове на бордовете. Тук лимитът е 6 минимални работни заплати. Въобще съотношението редови член на борда / изпълнителен директор в момента е доста голямо в полза на вторите - и лимитите, и възнагражденията са три пъти по-високи.

Нищо не пречи това да бъде променено. Лимитите на възнагражденията конкретно изискват промяна на точно 3 числа в правилника за приложение на Закона за публичните предприятия. Изменението на правилника е в ръцете на Министерски съвет и вместо да се възмущават из медиите, министрите са в правото си да решат проблема.

Криза? Каква криза?

Покрай политическата криза през кабинетите на премиер, вицепремиери, министри се извървяха купища началници, съветници и прочие политически довереници. Конкретно началниците на политическите кабинети няма от какво да се оплакват - през октомври 2017 г. постановлението за заплатите в бюджетните организации и дейности бе променено и заплатите на шефовете на кабинети скочиха рязко. Тя бяха обвързани директно със заплатите на министрите, при това щедро. Така началник на кабинет на министър взима 80% от тази на министър. Началникът на кабинета на премиера е най-високо с 90% от министерската заплата, на вицепремиерите - 85%. Самите заплати на министрите пък са обвързани с тези в Народното събрание и се равняват на заплата на шеф на парламентарна комисия - тройния размер на възнаграждението в обществения сектор, увеличено с 35 на сто. Заплатата в обществения сектор за декември 2025 г. е 1488 евро и по тази формула министерското възнаграждение излиза на 6026 евро. Шеф на политически кабинет на министър пък ще взима близо 5000 евро - 4821.

Обвързването на заплатите на шефовете на кабинети с тази на министрите през 2017 г. представлява на практика много сериозно увеличение. Дотогава шефовете на политически кабинети се приравняваха към ръководни нива в администрацията и максималното възнанаграждение за тях излизаше с близо 1/3 по-малко.

Любопитен факт е, че самото решение, с което се определя обвръзването на заплатите на най-висшите длъжности, като министри, спрямо депутатските, е апокрифно решение от далечната 1990 г., претърпяло серия промени, някои от тях - необнародвани.

По министерствата - огромни ножици

Правителствата си вървят, никой не оправя хаоса със заплатите по министерствата - точно обратното. Ножиците стават все по-големи и безпринципни - едни публични системи, като социалната сфера, получава мизерни суми, други - високи основни заплати, които с клас прослужено време и бонуси съвсем отиват в небето. За да се изрине всичко това, следва да се представят много подробни данни за достигнати нива министерство по министерство.

Трябва тотално да се преработи и таблицата с минималните и максималните основни заплати за различните нива в администрацията. Диапазоните между минимум и максимум станаха огромни - стигат до 4 пъти разлика за една и съща позиция, като една от причините е инкорпорирането на заплатите на служителите, които работят с еврофондовете, към общата таблица. Това доведе до по-високи максимални нива, но няма никаква гаранция, че по-високите лимити не се прилагат за редови служители извън еврофондовете.

Така или иначе, таблицата е нелепа. Само един пример в тази посока. Директор на дирекция в МС или министерство отговаря на ръководно ниво 3Б в класификатора на длъжностите. За заемане на този пост се иска образователна степен магистър и ранг V старши, с минимум 6 години опит. Срещу това минималната основна заплата за тази длъжност в най-благоприятната степен на развитие в администрацията е 1300 лв. Максималната е 5550 лв. Ясно е, че ниво от 1300 лв. е нелепо и не съществува - това е заплата на чистачка. Цялата таблица е пълна с такива нелепости. Нито една партия през последните 10 години не повдигна тази тема, а някои дори се изкушиха на фона на уверения за реформи да вдигат заплати на калпак.

Всичко това се случва в държава, в която публичните разходи за персонал бият всякакви рекорди. От 2020 г. до края на 2025 разходите за персонал по консолидираната фискална програма - тоест с включени всички публични бюджети, са нараснали от 11.4 млрд. лв. на 24,3 млрд. лв. в края на 2025 г. Това е ръст над 100%. След всичките мъки около сглобки и невъзможни партньорства е направо невероятно да си представим, че някой ще се заеме с принципна административна реформа.

Публична справка за заплатите на борда в "Мини Марица Изток", 2024 г.

Източник: регистър на Агенцията за публичните предприятия