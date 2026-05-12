Правителствата са временни, администрацията – вечна

Държавната администрация у нас все повече заприличва на динозавър, самодоволно излегнат върху данъците на населението. То намалява (с 10% за 10 г.), процесите уж се дигитализират, но администрацията се увеличава, а заплатите й растат и с бюджет, и без бюджет. Всяко от многобройните правителства на последните години встъпва с намерения за оптимизация и при всяко намеренията хващат паяжина, а бюрократичният апарат става все по-недосегаем. Това са втръснали до непоносимост констатации, но 2025 г. ни въведе в съвсем ново измерение. Както писа икономистът Георги Ангелов неотдавна, миналата година разходите за персонал в бюджета за пръв път надхвърлиха разходите за покриване на дефицита за пенсии.

Както в почти всяка друга област, и тук не знаем почти нищо за намеренията на новото правителство. Няма да даваме бланкетни рецепти за поголовни съкращения, обяви във вторник депутатът на ПБ Константин Проданов, използвайки любопитната формулировка, че не иска с колегите си да е като средновековен лечител, който за всяко нещо предлага едно и също лекарство – пускане на кръв. "Нашето лекарство ще изхожда първо от ефективност, и второ от детайлен анализ на информацията. Няма да е навсякъде поголовно с 5 или 10%", заяви той пред Нова телевизия. Извън средновековната препратка тук няма нищо ново – с подобни обещания и "анализи" стигнахме дотам над четвърт от населението да е в публичния сектор, а държавната заплата да е по-висока от частната. Анализи иначе не липсват – правят се всяка година, но само за да потънат безшумно в архивите. Какви проблеми се виждат от тазгодишното издание на доклада за състоянието на администрацията?

Добре дошли в административната джунгла

Към 31 декември 2025 г. основната щатна численост на администрацията, без МВР и МО, е 145 623 бройки, което е незначително намаление с около 200 бройки спрямо края на 2024 г. За сравнение, през 2015 г., когато населението беше със 700 000 души повече, административният регистър отчиташе 137 693 щатни бройки. В централната администрация има 108 387 позиции, а в териториалната – 37 236.

Заетите щатни бройки са 133 275, с 883 повече отколкото в края на 2024 г. Незаетите са 12 348, като тук има намаление с 1062 бройки спрямо 2024 г. Незаети за повече от шест месеца са 5729 места. Както е известно, незаетите бройки са скритият резерв за раздаване на премии, поради което често слушаме обещания те да бъдат закрити, но никога не стигаме дотам. В същото време икономисти твърдят, че можем да пестим милиони от закриването им.

Още един вечен проблем се прехвърля от правителство на правителство и от доклад на доклад – пенсионерите, които получават и пенсия, и държавна заплата. Техният брой е постоянна величина – 4448 към 31 декември 2025 г., 4010 към 31 декември 2024 г. и т.н. От тях на държавна служба в МВР са 591 служители, а тази година ще се пенсионират още 1768 служители. Никакви заклинания не помагат и тук да се съкратят тези хора.

Администрацията е пословично трудна за оптимизация – често една структура се закрива, но нова се открива. В тази джунгла например има 80 консултативни съвета, за много от които данъкоплатците едва ли подозират. От тях 63 функционират към Министерския съвет – удивително число, като се има предвид, че Министерският съвет има достатъчно министерства със специализирана администрация на свое разположение.

Тук всички сме отличници

Всяка година в докладите се копи/пейства една и съща тъжна констатация – системата за оценяване, която би следвало да е основен инструмент за управление на човешките ресурси, не работи, защото мнозинството кадри получава не просто отлични, а изключителни оценки. Тази година не прави изключение. 10 276 служители са получили оценка "Изключително изпълнение", а 39 574 са оценени с "Изпълнението надвишава изискванията" и ако вие като гражданин не забелязвате тези невероятни администратори, то проблемът явно е у вас. 20 224 са оценките „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“. Групата на двойкаджиите и тройкаджиите е почти празна – мекото "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" са получили 951 души, а като неприемлива е оценена работата едва на 88 души.

Данните за получените годишни оценки поставят въпроса за „девалвация“ на оценките, като проблемът очевидно произтича не от принципите и логиката на системата за оценяване, а от субективни предпоставки при прилагането й, посочват авторите на доклада. Абсолютно същата критика в точност до запетаите може да се види и в доклада за 2024 г., а и в предходните издания, но от това отличниците само се увеличават.

Самокритичност липсва и на ниво администрация. Едва в 42 от 581 администрации са проведени функционални анализи – другите явно считат, че работата им е оптимална. А иначе в резултат на такива анализи трябва да се усъвършенстват работни процеси, персонал, координация и т.н.

На този фон гражданите стават все по-активни в подаването на сигнали и заемането на позиция при обществени обсъждания.



Назад към бъдещето

Само 39 администрации са изпълнявали някакъв проект за иновации през 2025 г. Любопитно е, че едва 12 администрации отчитат иновации в подготовка за бъдещето, т.е. работили са по новопоявили се проблеми, най-вече свързани с несигурност. На фона на изцяло новите реалности на изкуствения интелект такъв "непукизъм" прави особено впечатление. Иначе точно с ИИ са свързани повечето иновации, но въпреки големите хвалби, всъщност малцина ги ползват – едва 17 администрации срещу 564, които не ползват.

Не са много и проектите за модернизация на услуги и дейности, като някои звена тепърва въвеждат е-подпис и електронен документооборот в работата си и броят това за иновативен подход. Сред по-любопитните нововъведения е центърът на МВР за обучение и внедряване на съвременни технологии във вътрешната сигурност като камери за събиране на данни, системи за дистанционно наблюдение, за контрол и противодействие на дронове и др. Във Външно пък вече ползват софтуер за документите, свързани с художествения фонд. В Карлово са въвели нов ГИС модул чрез вендинг автомати.

Невероятно е, но в 21-ви век все още има администрации, които не предлагат е-услуги – 6,71% от всички. Вместо да намаляват, регистрите, които се водят на хартия, а трябва да се дигитализират, се увеличават – били са 200, а сега са 233. Само 66% от звената предлагат информация или обслужване на английски език и има цели две министерства – на спорта и далеч по-ключовото транспортно, които нямат рубрика с най-често срещани въпроси и отговори.

Мъчителното свързване на регистри с цел служебен обмен на информация, за да не са гражданите куриер на ведомствата, напредва, но бавно. Системата RegiX е обхванала още 4 основни регистъра (вече има 100) и предлага 8 нови справки. Ползването им обаче е намаляло през 2025 г. спрямо предходната година, т.е. възможностите за спестяване на разкарване растат, но администрацията не ги ползва.

Добрите новини

На този фон трябва да се отбележат няколко добри новини. Е-услугите, които можем да заявяваме централизирано, вече са над 2100 и се увеличават, макар и с малко (през 2025 г. са добавени 39 нови услуги). Ползването им също напредва изключително бавно – миналата година ръстът в заявените услуги е само 3%, като броят им е 119 464. Има обаче огромен скок в броя на регистрираните потребители – те вече са 240 491 при едва 75 000 през 2024 г. Любопитно е, че повечето регистрирани потребители са физически лица, а не фирми.

Многократно по-натоварена е и отличната система за електронно връчване, през която гражданите и бизнесът могат да заявяват и получават административни услуги. Броят на съобщенията през нея също расте скокообразно, като за 2025 г. надхвърля 6,9 млн. при 2,5 млн. през 2023 г. През системата за сигурно електронно връчване вече се изпращат и съобщения за извършени нарушения, като за миналата година броят им е над 828 хил. Подобна е ситуацията и с електронните плащания, например на данъци и такси, електронни фишове и др. М.г. са извършени 1,2 млн. транзакции за близо 53 млн. лв., 47,8% повече отколкото през 2024 г.