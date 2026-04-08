Кабинетът поправя в евро заплатите на чиновниците

След публикация на “Сега” служебният кабинет публикува за обществено обсъждане промени в серия от актове. С тях ще бъдат превалутирани в евро редица суми, останали забравени в левове, включително таблиците с минимални и максимални възнаграждения на чиновниците.

През ноември миналата година правителството промени таблиците с минималните и максимални възнаграждения на държавните служители и дипломатическите служители заради новия размер на минималната работна заплата. Незнайно защо при тази промяна в евро са превалутирани само долните прагове на заплатите, които съвпадат с МРЗ. Всички останали суми са в левове.

Сега правителството предлага промени в наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, с които да се извърши пълно превалутиране. От документа става ясно, че в левове са били забравени и други плащания в администрацията като възнагражденията за нощен труд или работа извън установеното работно време, полагаемите се средства за облекло, размерът на стипендиите по стипендиантската програма в държавната администрация.

Не са извършени други промени в стойностите извън превалутирането.