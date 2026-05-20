Гълъб Донев ще ръководи Съвета за административна реформа

Вицепремиерът Гълъб Донев ще ръководи Съвета по административна реформа, каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерски съвет. За "болезнената" реформа загатна преди няколко дни министърът на икономиката Александър Пулев.

Радев заяви, че целите на реформата са две - повишаване на ефективността и свиване на разходите, като увери, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и правни рискове. "Целта е намаляване на бюрократичната тежест, намаляване на времето за административно обслужване на гражданите, оптимизиране на публичните разходи и запазване на качеството на услугите. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни, както и кои могат и кога да бъдат автоматизирани", каза премиерът.

Самата реформа ще се състои в сливане на агенции и дирекции, трансформиране на агенции в дирекции към съответните министерства, съкращаване на незаети бройки и пенсиониране на хора, които са в съответната възраст, както и прилагане на програми за доброволно напускане.