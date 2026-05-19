Полицаи и военни се оказаха извън съкращенията

Значителни групи от публичния сектор няма да бъдат засегнати от заявеното намерение за намаление на разходите за заплати и осигуровки с 10%. То няма да се отнася до полицаи, военни, служители на ДАНС и на затворите, както и до лекари, учители и общинската администрация. Това става ясно от указанията на финансовия министър Гълъб Донев за изготвянето на бюджет 2026, цитирани първо от mediapool.

"Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнаграждения на работници и служители в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията", обяви вчера Донев. Тогава не стана ясно кои публични сектори ще бъдат изключени от тези ограничения.

10-те процента съкращение на разходите за персонал няма да се прилагат към лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване – военнослужещите по Закона за отбраната; по Закона за МВР; по Закона за ДАНС; по Закона за НСО; по Закона за Държавна агенция "Разузнаване"; по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и др., пише в указанията. Това на практика са всички от сектор "Сигурност", които се пенсионират по облекчени условия. В изключенията влизат още общините. Няма да се искат съкращения на разходи за заплати и от болниците и училищата, но и при лекарите, и при учителите има голям недостиг на кадри, така че това е разбираемо.

Така от това бюджетно ограничение не могат да се очакват толкова големи икономии, каквото първоначално впечатление остана. Сектор "Сигурност" и отбрана са с едни от най-високите разходи за персонал.

От указанието за изпълнение на бюджета обаче става ясно, че всъщност по него се залага буфер от 10% не само върху парите за заплати, но върху всички разходи. В указанията за изготвяне на проектите на бюджет изрично е посочено, че за оставащите 5 месеца на 2026 г. всички първостепенни разпоредители изготвят такива проектобюджети, така че общите разходи да са на ниво от 90% спрямо разходите за 2025 година. Това ограничение на практика обхваща всички министерства, като са допуснати единствено изключения за социалните разходи и за делегираните бюджети.

Орязването на 10% от всички разходи не бе споменато в брифинга на вицепремиера и финансовия министър Гълъб Донев, който спомена само бюджета за заплати. При 90% лимит за всички разходи в проектобюджета ще бъдат реализирани по-сериозни икономии от мерките, насочени само към заплати и осигуровки.