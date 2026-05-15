МВР обяви, че има нови факти по случая "Петрохан-Околчица"

По разследването на 6-те смъртни случаи пред хижа "Петрохан" и край връх Околчица са установени нови факти и обстоятелства. Това съобщи пред журналисти в петък в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Той обеща, че разкритията ще бъдат обявени публично.

"Очаквам доклад от директора на Главна дирекция "Национална полиция", когото намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло", заяви министърът.

Прокуратурата, която ръководи разследването, не е давала официална информация от два месеца. Последната пресконференция на прокуратурата беше през март, когато не бе разрешено задаването на въпроси.

Телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев бяха открити непосредствено пред хижа "Петрохан" на 2 февруари. Седмица по-късно - на 8 февруари - труповете на 51-годишния Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев бяха намерени в кемпер под връх Околчица. От прокуратурата вече обявиха, че се работи по версията, че за първия случай се касае за тройно самоубийство, а заключенията за мъртвите в кемпера са за две убийства с последвало самоубийство. Близките твърдят, че става дума за убийство и на шестимата. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.

Само преди дни, последователно и самият Емил Дечев, и главният секретар на МВР Георги Кандев обявиха, че няма данни за външна намеса. Това стана след като те обявиха, че е открита и четвъртата гилза до хижата край Петрохан.

Според близките на загиналите се прави опит за прикриване на истината. Преди ден Ралица Асенова, майка на загиналия Златков, публикува в социалните мрежи снимка на кемпера, направена с дрон. Тя твърди, че от нея се вижда, че на тавана возилото има множество дупки, макар според официалната версия са произведени само три.