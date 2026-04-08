Близки на шестимата загинали сложиха паметна плоча на Петрохан

Тя бе сложена на отбивка на прохода, защото достъпът до хижата още е блокиран

Днес, 14:40
Кадър на Би Ти Ви от видеото за паметната плоча
Скрийншот видео Би Ти Ви
Кадър на Би Ти Ви от видеото за паметната плоча

Близки на шестимата загинали на хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха 600-килограмова морена с паметна плоча на прохода Петрохан. 

Монтира я камион с кран. Това продължи не повече от час, разказва Би Ти Ви. След това близките и приятелите на загиналите се поклонили и отдали почит. 

"В непрестанното преследване на истината - нека всяка наша стъпка бъде безстрашен скок в пространството, където дълбоката простота на това, което е, догонва сложните сенки на онова, което изглежда, че е", гласи текстът върху плочата. Под този цитат е подписан Ивайло Калушев, един от загиналите. 

Достъпът до самата хижа все още е блокиран и затова морената с паметната плоча беше поставена в близост до отбивката на прохода.

 

На 2 февруари бяха открити три тела в бившата хижа "Петрохан". Те са на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който бяха намерени Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Близките твърдят, че става дума за убийства и на шестимата. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.

На мястото беше и Ралица Асенова - майката на загиналия край Околчица Николай Златков
На мястото беше и Ралица Асенова - майката на загиналия край Околчица Николай Златков
