Близки на шестимата загинали сложиха паметна плоча на Петрохан

Близки на шестимата загинали на хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха 600-килограмова морена с паметна плоча на прохода Петрохан.

Монтира я камион с кран. Това продължи не повече от час, разказва Би Ти Ви. След това близките и приятелите на загиналите се поклонили и отдали почит.

"В непрестанното преследване на истината - нека всяка наша стъпка бъде безстрашен скок в пространството, където дълбоката простота на това, което е, догонва сложните сенки на онова, което изглежда, че е", гласи текстът върху плочата. Под този цитат е подписан Ивайло Калушев, един от загиналите.

Достъпът до самата хижа все още е блокиран и затова морената с паметната плоча беше поставена в близост до отбивката на прохода.

На 2 февруари бяха открити три тела в бившата хижа "Петрохан". Те са на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който бяха намерени Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Близките твърдят, че става дума за убийства и на шестимата. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.