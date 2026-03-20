Според смъртния акт един от убитите в "Петрохангейт" е починал на 7 февруари

За още неясноти и несъответствия разказа по Нова телевизия Ралица Асенова - майката на Николай Златков, един от шестимата, които намериха смъртта си в случая "Петрохан-Околчица".

Асенова посочи, че в смъртния акт на Ивайло Калушев, водачът на групата, датата на смъртта му е посочена като 7 февруари. "Толкова са много абсурдите и несъответствията. В експертизите пише приблизително 5-6 февруари, а в смъртния акт - 7 февруари. Това го научих вчера от майка му", подчерта тя.

"Подадохме искане в прокуратурата за повторна съдебномедицинска експертиза, подписано от близките на загиналите. Засега нямаме отговор. Телата вече бяха взети. Аз лично се свързах с няколко патолози с молба да дойдат и да извършат оглед, да застанат с името си зад това, което ще установят. Нито един не се съгласи, въпреки че проявиха разбиране", заяви Асенова.

Майката говори за това как и при какви условия са съхранявани телата на загиналите и в какво състояние са - информация, която се съдържат в кореспонденция със съдебен лекар във Враца. "Документът беше изпратен до майката на Ивайло Калушев. Той е получен при разследващия орган от съдебния лекар, извършил аутопсиите на нашите близки, загиналите при Околчица. Посочва се, че условията не позволяват съхранение на телата за повече от 10 дни, защото агрегатите не работят добре и температурата достига до 7 градуса. При тези условия телата трябва да бъдат взети от там", заяви Асенова.

Тя подчерта, че телата на жертвите са престояли в "Съдебна медицина" повече от месец. "Категорично не са били там 10 дни. Вчера бяха взети - поне за едно знам със сигурност. Знаем кога са били намерени на Околчица и колко време са престояли там. Най-вероятно не са били през цялото време при тези условия. Аз лично тълкувам това и като натиск към нас да си ги вземем, защото имаме постановление за това. Но ние отказвахме, тъй като настоявахме за повторна експертиза", заяви тя. И допълни, че само един лекар е правил медицинските експертизи.

Според Асенова има и друго несъответствие в експертизата - Ивайло Калушев е десничар, а описанието на нараняването не съответства логично на това. Освен това, откритият фенобарбитал в тялото му не е изследван количествено. "За мен това е абсурд. Малки дози се използват дори при алергии. Изследвано ли е количеството всъщност?", попита тя.

Апел

Майката на Николай Златков направи и обръщение с молба към властите. "Тази седмица възнамерявам да отида до прохода Петрохан с камион и с кран и да поставя паметна плоча на сина ми и на останалите загинали. Тъй като проходът е блокиран и няма достъп дори до чешмата, моля да не бъда спирана. Смятам, че това се дължи на мен и на всички близки, след като не ни беше дадена възможност да скърбим нормално. Нека поне да можем да почетем паметта им. Ако не бъда допусната, заявявам, че ще поставя паметната плоча пред самата патрулка в района. И ще чакам стопяването на снега и махането на полицейския автомобил, за да поставя плочата до чешмата", заяви тя.