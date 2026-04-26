bTV: Открита е гилза край хижа "Петрохан"

Открито е ново доказателство по случая "Петрохан-Околчица", съобщи bTV, позовавайки се на свои източници. Става въпрос за гилза, намерена в района на бившата хижа, след топенето на снега. От разследването не са потвърдили, но и не са отрекли.

Повече от два месеца и половина след откритите тела пред хижа Петрохан районът остава отцепен, съобщи bTV.

Източник на bTV свидетелства, че има нови огледи на мястото, но вече след стопяването на снега. Преди дни в социална мрежа също се появиха коментари, че в района на хижата има раздвижване.

В района е забелязан бус с надпис „Криминалистична лаборатория“.