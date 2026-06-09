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Демерджиев се срещна с близките на починалите в Петрохан и Околчица

09 Юни 2026
Ралица Асенова съобщи за срещата на Демерджиев, но МВР я премълча
Нова тв
Ралица Асенова съобщи за срещата на Демерджиев, но МВР я премълча

"Днес се състоя срещата между нас, близките на загиналите на Петрохан и Околчица, и вътрешния министър Иван Демерджиев, на която присъстваха и други представители на Министерството на вътрешните работи, както и новият главен секретар Любомир Николов". Това обяви Ралица Асенова - майката на загиналия в кемпера под връх Околчица Николай Златков.

От МВР не бе съобщено нито неофициално, нито официално за въпросната среща.

"Беше ни отделено достатъчно време, за да бъдем изслушани, и беше заявена категоричност и решителност случаят „Петрохан – Околчица“ да бъде разгледан с цялата необходима сериозност. Искрено се надяваме, че това наистина ще бъде така, защото думите са едната страна на нещата, а действията – другата", написа в пост Асенова.
"Ние, като потърпевши от това безпрецедентно престъпление, отдавна нямаме доверие на никакви официални лица и органи на реда след всичко, което вече четири месеца ни се налага да търпим и преживяваме. Затова ще изчакаме, за да видим дали сериозната заявка, която беше декларирана към нас днес, реално ще доведе до резултати", добавя тя.

"Правя всичко необходимо да се запозная със случаите "Петрохан" и "Околчица", но имам сериозно съмнение, че до момента е събрана цялата информация", заяви наскоро вътрешният министър Иван Демерджиев пред Би Ти Ви. За него е странно как основен свидетел е разпитан и пуснат да напусне България и да отиде чак в Мексико. Той има предвид приятеля на Иво Калушев Деян Илиев, който открива трите тела на хижа "Петрохан". 

Според Демерджиев прокуратурата е неглижирала първите сигнали преди трагедията. "Те са приключени по неубедителен начин", твърди той. Демерджиев заяви, че министърът няма право да предоставя материали, балистична експертиза и пр. "Това е право само на наблюдаващия прокурор", подчерта министърът.

До момента и той, и бившият служебен министър Емил Дечев и вече бившият и.д главен секретар на МВР Георги Кандев вече обявиха, че няма данни, които да водят до друга версия от основната - три самоубийства на Петрохан и две убийства и самоубийство на Околчица. Самият Демерджиев обяви това поне два пъти.

 

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