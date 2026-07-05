Прокуратурата крие от МВР материалите по делото "Петрохан"

Прокуратурата е затворила случая "Петрохан" и е спряла да връща информация към МВР за разследването. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев в интервю за БНТ. "Аз мога да знам това, което знаят моите служители. Те ми споделят, че знаят доста малко, защото прокуратурата е затворила този случай по нейни причини и съображения, които ще разберем. И не връща към оперативните работници пълна информация за събраните доказателства. Това са множество експертизи и други допълнителни доказателства", каза той.

Според министъра случаят трябва да се върне "на терена на изясняване на фактите". "И правим всичко възможно от дистанцията на времето - нещо, което много ни затруднява, да попълним липсващите факти с яснота, да отговорим на въпросите на близките на шестимата загинали и на въпросите, които поставя обществото", посочи министърът и изреди въпросите: можеха ли да бъдат спасени животите поне на трима от тези шестима души; дали тук се касае за самоубийство или за убийства; как тази организация успява да се установи на тази територия и да оперира толкова дълго време - очевидно със съдействието на държавни институции; как е финансирана тази организация - значителни средства са преминавали през техните сметки.

Демерджиев каза, че ще направи инициатива с помощта на изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова да бъде организирана среща на оперативните работници и разследващите с прокурорите, водещи случая, за да се изясни има ли неизяснени аспекти.

"Да не забравяме, че хората, които остро ми поставят въпроса в парламентарна комисия какво се прави по този случай, дължат отговори и за това какво се е случило, защото тогава именно политическите сили, които те представляват, бяха сформирали правителство, а вътрешен министър беше Даниел Митов. Първите часове и първите дни са решаващи и действията, които се извършват тогава или не се извършват в момента, предопределят успеха на едно такова разследване", каза министърът.