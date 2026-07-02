Общината призна ден по-късно за много опасно замърсяване в София

БГНЕС Тези пушеци не са замърсили въздуха над София, излезе от първоначалните обясненията на екоинспекцията. Едва днес следобед бе признато за опасното обгазяване.

От Столична община признаха с почти ден закъснение, че замърсяването на въздуха след вчерашния пожар в завод за преработка на отпадъци от опаковки в столичния квартал "Република" е довело до завишаване на нивата на опасното канцерогенно вещество бензен.

Има и обяснения за закъснението: "След като през нощта и до 7:00 часа сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма, утихването на вятъра след 9:00 часа доведе до задържане на задимяването ниско до земята. В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите."

Вече са уведомени писмено всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден (3 юли).

"Освен нашата мобилна станция, на терен вече е и апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда. По техни данни се отчитат завишени нива на бензен. Едновременно с това екип от Софийския университет извършва облитания с дрон със специални сензори. Тази допълнителна експертиза ни позволява да имаме пълна картина за химичните съединения във въздуха и да актуализираме мерките си", обясни Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" към Столична община.

Заместник-кметът Николай Неделков призова жителите на квартал "Люлин" и съседните райони да ограничат максимално активностите навън в следващите дни и да затварят плътно прозорците у дома при показания за лошо качество. С особена важност препоръките важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Неделков призова също гражданите към спокойствие и внимание, а освен това да следят актуалните данни за качеството на въздуха в различните части на града в реално време на сайта на Столичната община.

ПЪРВОНАЧАЛНО ОТРИЧАНЕ

Но тъкмо от РИОСВ дълго време не отчитаха замърсяване тази сутрин, макар че в социалните мрежи жители на "Люлин", та чак до центъра на София се оплакваха от тежка миризма на изгоряла пластмаса.

Ирена Милушева от РИОСВ заяви пред бТВ, че макар пожарът още да не е овладян, позиционираната на място мобилна измервателна станция не отчита превишение на показателите за замърсяване на въздуха.

"Също така се следят всички автоматични измервателни станции на територията на София. При извършения мониторинг няма превишаване на показателите. Ние ще продължим да работим с всички компетентни институции до пълното овладяване на пожара и да потвърждаване, че атмосферният въздух е чист. Гражданите трябва да бъдат спокойни, че няма признаци за замърсяване", добави Милушева.

Това показва в момента картата на станциите:

"Опитах се да открехна прозореца тази сутрин. Ужасна миризма на изгоряла пластмаса! Веднага затворих", реагира жителка на "Люлин" във "Фейсбук".

В групите на квартала в социалните мрежи е пълно с тревожни сигнали за въздуха и хората не вярват на РИОСВ, че няма замърсяване. Кметът на "Люлин" Георги Тодоров също е казал пред бТВ, че има десетки сигнали на граждани за задушлива миризма. Милушева контрира, че няма опасност за хората.

Доц. Трифон Вълков, инфекционист, препоръча по "Нова нюз" хората с дихателни проблеми да излизат навън с маски.

До късния следобед днес тежката миризма на изгоряла пластмаса се усещаше из по-голяма част от София.

Предполагаемата причина за пожара били флакони с аерозоли, които попаднали в боклука и се самозапалили. Милушева призова гражданите да не изхвърлят аерозолни флакони.