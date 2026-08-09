Казан за ракия подпали сгради край Бобошево

Пожар избухна в района на историческата местност Петрова нива в Странджа. Сигналът е подаден от туристи, преминаващи по маршрута на "Българското Камино", които забелязали пламъците и незабавно потърсили помощ.

“Благодаря на служителите на ДГС – Звездец, РПУ – Малко Търново и РСПБЗН – Малко Търново за бързите действия и добрата координация! Пожарът е потушен и към момента опасност няма. В тези горещи и сухи дни рискът от пожари на открито е изключително висок. Затова още веднъж призовавам всички да бъдат внимателни“, заяви кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев.

Продължава гасенето и локализирането на пожара в бобошевското село Висока могила, но вече няма опасност той да се разрасне и да стигне до с. Сопово, каза за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. До края на деня ще бъде овладян напълно, а гасенето ще продължи и утре, добави той. Засегнатите площи са над 1200 декара, има изгорели къщи, както над 300 декара смесена гора.

От къщата, от която се предполага, че е тръгнал пожарът, днес са останали само отломки. Сред тях е открит стопен бидон, в който е имало джибри. Именно това поражда подозренията на местните жители, че огънят може да е тръгнал от казан за варене на ракия.

На терен днес бяха 4 екипа огнеборци, екипи на Горското с 4 автомобила и служители на ЮЗДП, доброволци, организирани от кмета на Бобошево Стефан Тачев. "Имаше частично прекъсване на електрозахранването - там, където изгоряха къщите и където бяха паднали електрически стълбове. Водоподаването не е прекъсвало", сподели кметът на общината Стефан Тачев.

Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха за два часа движението по Подбалканския път София - Бургас в района на сливенското село Злати войвода, съобщиха от полицията. Сигналът за запалени сухи треви и храсти в близост до път SLV 1112, в землището на с. Селиминово, е получен в 10:27 часа. Пожарът бързо се е разраснал поради силния вятър.

Огънят обхвана сухи треви и храсти между селата Селиминово и Гавраилово и бързо се разрасна поради силния вятър. Това бе причината за временно спиране на движението. Временно бе спряно и електричеството по контактната мрежа на ЖП линията в участъка.

Кметът на Гавраилово Теньо Божеков съобщи за БТА, че пожарът е достигнал до селото, но няма материални щети. По думите му е изгоряла една колиба. В гасенето са участвали и двама трактористи. От полицията предупреждават, че при ново задимяване на път I-6 вследствие на силния вятър движението ще бъде пренасочено по посочените обходни маршрути.