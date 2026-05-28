Пътническият влак за Бургас се запали

На гара Стралджа е пламнал локомотивът на композицията, нарушен е жп графикът

28 Май 2026Обновена
Огнеборец гаси възникналия в локомотива пожар
Пътническият влак от Сливен за Бургас, се запали по време на движение на гарата в Стралджа.

"При преминаване на пътнически влак №80141 от в участъка между гарите Зимница и Стралджа в 05:15 ч., локомотивният персонал забелязва гъст дим от подкошовия вентилатор на локомотива. Предприети са незабавни действия за спиране на влака в гара Стралджа и използване на наличните пожарогасителни средства от влака", се казва в съобщението на БДЖ.

След подаден сигнал до ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”, противопожарни екипи са пристигнали на място и са изгасили и обезопасили локомотива. Поради предприетите действия е изключено напрежението в контактната мрежа на гара Стралджа, което е нарушило графика на влаковете от Бургас за София и от Ямбол за Бургас.

Няма пострадали пътници или служители на БДЖ. Всички пътуващи са били евакуирани на безопасно разстояние.

