Новите влакове "Шкода" ще пътуват от лятото (галерия)

Чакаме от чешкия производител общо 25 мотриси

20 Март 2026Обновена
Първият ни нов влак трябва да започне да вози пътници от април.
Министерство на транспорта
Първият ни нов влак трябва да започне да вози пътници от април.

На Централна гара София днес беше представен първият новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна в България в началото на март. Очаква се той да започне да превозва пътници през лятото, тъй като трябва да мине процедури по сертифициране, стана ясно днес на събитието. По план влакът трябваше да започне да обслужва пътници от април.

У нас всъщност вече има два влака от поръчката, като доставките ще продължат поетапно през следващите месеци – до дни трябва да дойдат още два, а всички трябва да са у нас до края на август. След приключване на необходимите процедури по сертифициране те ще бъдат въведени в експлоатация и ще обслужват основни крайградски линии.

Всеки влак разполага с общо 333 места, а заедно с правостоящите може да превозват до 600 пътници. Развиват максимална скорост от 160 км/ч, имат климатик, интернет, контакти, места за колички и велосипеди.

Новите мотриси ще се разпределят между БДЖ и "Ивкони експрес". До декември тази година новите влакове ще се използват от БДЖ-Пътнически превози. След 13 декември, с влизането в сила на новите договори за обществена услуга, 19 влака „Шкода“ ще обслужват западния лот, т.е. ще останат за БДЖ, а 6 влака ще се ползват за северния и южния лот, които бяха дадени на "Ивкони експрес". Очаква се новите мотриси да превозват пътници по едни от най-натоварените направления в страната, посочват от транспортното министерство.

Доставката на новите мотрисни влакове се осъществява по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“ в размер на 326,7 млн. евро, изцяло финансирани чрез европейски програми. Основният договор за 20 влака възлиза на 261,4 млн. евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, а допълнителното споразумение за още 5 влака е на стойност 65,3 млн. евро и се осъществява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Сегашният служебен министър Корман Исмаилов беше поканил на церемонията и предшественика си Гроздан Караджов
Булфото Сегашният служебен министър Корман Исмаилов беше поканил на церемонията и предшественика си Гроздан Караджов
Гроздан Караджов
Булфото Гроздан Караджов
Още новини по темата

Кабинетът вдига с 5% заплатите в пощите, БДЖ и градския транспорт
12 Март 2026

БДЖ е в пат. Ще се стигне ли до мат?
08 Яну. 2026

БДЖ пуска 6000 допълнителни места във влаковете за празниците
22 Дек. 2025

"Ивкони Експрес" поема 25% от жп превозите
16 Дек. 2025

Само една фирма поиска да конкурира БДЖ с частни влакове
28 Ноем. 2025

Влакът ще развива 160 км/ч между София и Пловдив
21 Ноем. 2025

Влакове прегазиха двама души във Варна и Благоевград
29 Окт. 2025

Машинистите от трагедията с железничаря са с положителни проби за наркотици
13 Окт. 2025

Дърво падна върху влака от Варна за София и рани жена
27 Септ. 2025

Депутати заподозряха разпродажба на БДЖ и пощите "на парче"
19 Септ. 2025

Скъсан кабел на гара Мездра блокира влаковете в Северозапада
17 Септ. 2025

Дерайлира вагон на влака Бургас-София
29 Авг. 2025

До дни кабинетът обявява конкурси за частни жп превозвачи
20 Авг. 2025

Изтеглят изгорелия влак от Симеоновград
15 Авг. 2025

