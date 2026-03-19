Новите влакове "Шкода" ще пътуват от лятото (галерия)

На Централна гара София днес беше представен първият новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна в България в началото на март. Очаква се той да започне да превозва пътници през лятото, тъй като трябва да мине процедури по сертифициране, стана ясно днес на събитието. По план влакът трябваше да започне да обслужва пътници от април.

У нас всъщност вече има два влака от поръчката, като доставките ще продължат поетапно през следващите месеци – до дни трябва да дойдат още два, а всички трябва да са у нас до края на август. След приключване на необходимите процедури по сертифициране те ще бъдат въведени в експлоатация и ще обслужват основни крайградски линии.

Всеки влак разполага с общо 333 места, а заедно с правостоящите може да превозват до 600 пътници. Развиват максимална скорост от 160 км/ч, имат климатик, интернет, контакти, места за колички и велосипеди.

Новите мотриси ще се разпределят между БДЖ и "Ивкони експрес". До декември тази година новите влакове ще се използват от БДЖ-Пътнически превози. След 13 декември, с влизането в сила на новите договори за обществена услуга, 19 влака „Шкода“ ще обслужват западния лот, т.е. ще останат за БДЖ, а 6 влака ще се ползват за северния и южния лот, които бяха дадени на "Ивкони експрес". Очаква се новите мотриси да превозват пътници по едни от най-натоварените направления в страната, посочват от транспортното министерство.

Доставката на новите мотрисни влакове се осъществява по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“ в размер на 326,7 млн. евро, изцяло финансирани чрез европейски програми. Основният договор за 20 влака възлиза на 261,4 млн. евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, а допълнителното споразумение за още 5 влака е на стойност 65,3 млн. евро и се осъществява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.