Аварирал товарен локомотив блокира влака София-Бургас

29 Март 2026
Георги Манев/Нова тв

Локомотив на товарен влак аварира малко преди гара Тъжа, съобщи Нова тв.

Според сайта на БДЖ заради блокирането на релсовия път бързият влак София-Бургас престоява в гара Калофер, където изчаква приключването на маневрите по изтеглянето на товарния влак, които се извършват с локомотива на бързия влак. В крайна сметка бързият влак е отпътувал от Калофер с 95 минути закъснение.

Инцидент на същото място имаше и през юли 2025 г. Тогава товарен влак с 32 вагона дерайлира в междугарието Калофер - Тъжа. Инцидентът стана отново по линията София-Бургас. 

Бойчо Скробански от Националния борд за разследвания на инциденти в жп транспорта обясни тогава за bTV, че инцидентът е станал при изключително ниска скорост при потегляне. По думите му влакът е бил натоварен с празни контейнери и се е движил по маршрут Волуяк - Бургас. На гара Калофер влакът е спрял и след тръгването са дерайлирали вагоните след 19-и нататък.

