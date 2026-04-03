От юни тръгва ежедневен влак Варна-Русе-Букурещ-Киев

Засега жп линията ще е само сезонна, но при интерес ще се направи целогодишна

03 Апр. 2026
БДЖ декларира готовност да осигури технически линията.

От юни тръгват директни пътнически влакове между България и Украйна през Румъния. Трите държави постигнаха съгласие по основните параметри на услугата на среща днес в Русе, съобщи транспортното министерство. Инициативата беше обсъдена в началото на седмицата в Киев между министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и вицепремиера по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите Олексий Кулеба. Остава да се договори ценообразуването на билетите, като обсъжданията ще продължат на следващи срещи.

Пътническата жп връзка ще бъде пусната първоначално като сезонна услуга през месеците юни, юли и август и ще се движи ежедневно по маршрут Киев – Букурещ – Русе – Варна и обратно. По този начин направлението ще се нареди сред най-дългите железопътни маршрути в Европа. През първите 3 месеца ще се оцени натовареността на линията и при успешен резултат тя може да стане целогодишна. Интересът най-малкото между Русе и Букурещ би следвало да е достатъчно голям при добри цени и разписание, тъй като Букурещ е транспортен хъб за Североизточна България, а сега връзката с летището на румънската столица се осъществява главно с таксиметрови трансфери.

Представителите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ потвърдиха, че разполагат с необходимия капацитет и техническа готовност за възстановяването на железопътната връзка.

 

