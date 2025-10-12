Медия без
Машинистите от трагедията с железничаря са с положителни проби за наркотици

МВР не разкрива дали те са от полеви тест, които нерядко дават фалшив резултат или от кръвна проба

13 Окт. 2025Обновена
Жп инцидентите зачестяват през последните години
Машинистите на влака от трагедията със служител на железниците на гарата в Мездра, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца, цитирани от БНР. Сигналът за инцидента е подаден вчера в 06:20 ч. от дежурен диспечер, който съобщил за прегазен човек в района на гарата. 

Установено е, че пострадалият е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и попаднал под колоосите на вагона. Мъжът е починал в линейка на път за болницата  в Мездра. 

Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркотични вещества. Единият от тях е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият е с положителна проба за метамфетамин. 

От съобщението на МВР не става ясно дали е полева пробата или е кръвна. Напоследък полевите тестове често дават фалшив резултат, например след употреба на лекарства, включително срещу простуда и грип. Само преди дни по същият начин бе обявено, че и рали състезателят, който излезе от пътя и блъсна няколко човека е с положителна полева проба за наркотик. Кръвната проба обаче категорично показа, че той не е употребявал наркотици.

Образувано  е досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

