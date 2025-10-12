Машинистите от трагедията с железничаря са с положителни проби за наркотици

Машинистите на влака от трагедията със служител на железниците на гарата в Мездра, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца, цитирани от БНР. Сигналът за инцидента е подаден вчера в 06:20 ч. от дежурен диспечер, който съобщил за прегазен човек в района на гарата.

Установено е, че пострадалият е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и попаднал под колоосите на вагона. Мъжът е починал в линейка на път за болницата в Мездра.

Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркотични вещества. Единият от тях е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият е с положителна проба за метамфетамин.

От съобщението на МВР не става ясно дали е полева пробата или е кръвна. Напоследък полевите тестове често дават фалшив резултат, например след употреба на лекарства, включително срещу простуда и грип. Само преди дни по същият начин бе обявено, че и рали състезателят, който излезе от пътя и блъсна няколко човека е с положителна полева проба за наркотик. Кръвната проба обаче категорично показа, че той не е употребявал наркотици.

Образувано е досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР.