МВР изкарва катаджиите от храстите

МВР за пореден път смята да изкара катаджиите от храстите, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова тв.

Министърът обяви, че по един от приоритетите на ведомството му - пътната безопасност, ще бъде променен подходът на работа. "Вместо да броим актовете и фишовете, ще гледаме колко по-малко ранени и загинали има, това ще бъде оценката за работата на областния директор в съответния район, а не броя на фишовете", заяви той. "Ще изкараме полицаите от храстите, ще изкараме камерите от храстите. Ще застанем явно, за да помагаме на превенцията, а не да събираме фишове, ние не сме приходната агенция", допълни министърът.

Практиката пътните полицаи да се крият в храстите, за да не бъдат забелязани от шофьорите, е постоянно прекратявана през годините. Това например става през 2013 г., по времето на Цветлин Йовчев като МВР-шеф, като през 2017 г. практиката е върната от ГЕРБ. През 2019 г. отново се забранява, както и през 2021 г. - при служебния вътрешен министър Бойко Рашков. После практиката пак се връща. Сега министър Демерджиев ще прави пореден опит.

Относно полетите на Пеевски с частен самолет до Дубай вътрешният министър коментира, че всички налични данни по този случай са предадени на компетентните органи и те трябва да преценят дали има предпоставки за образуването на досъдебно производство. По думите му е странно как човек, санкциониран по „Магнитски“, е могъл финансово да си позволи лукса да лети с частен самолет и не изключи хипотезата някой да му е плащал тези полети, но кой и защо - това е отговор, който трябва да дадат компетентните органи по разследването.

За свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски той посочи, че това е акт на законност и справедливост. "Проверени са предпоставките на институциите и решението е взето на базата на законни изисквания. Никой не може да ползва НСО като транспортна фирма. Символно е, че се сне охраната. Те я ползват от над 10 г. без прекъсване. Това е знак е, че щом те не могат да са над закона, никой не може да си позволи това", заяви той.

По думите му ще се направи изчисление колко са похарчени за тази охрана. "Възложил съм на МВР да ми докладват кои са тези, които охраняват, на какво основание става това и др.", заяви той. Ще бъде проверено и дали има други хора, които се охраняват без право на това.

По повод исканията комисията, включваща представители на МВР, ДАНС и НСО и преценяваща кой има нужда от охрана и кой няма, да бъде към парламента, Демерджиев апелира законът на НСО да бъде отворен изцяло и да се решат всичките проблеми на институцията заедно, а не на парче и конкретно за някои лица. "Трябва много внимателно да се разпределят функциите между полицията и НСО, като НСО да охранява депутати само в рамките на кадровите си възможности, има и други възможности за охрана - от жандармерията и други структури от съдебната власт", заяви той.

Попитан дали "Прогресивна България" ще промени автоматичното увеличение на заплатите на служителите на МВР, министърът посочи, че не може да се очаква това да стане сега с бюджета за тази година. "Този път ще бъде извървян с бюджета за следващата година, не искаме автоматично пренасяне на числа от единия в другия бюджет. Всеки министър ще предложи своя политика", заяви уклончиво той.