Дарителка на Радев стана областен управител на София

Правителството започна попълването на администрацията си. Днес бяха сменени всички областни управители. Няколко от новите назначения идват от МВР и МО, а начело на ключовата област София застава Йовелина Тихова. Жена със сходно име – Техова, се вижда в списъка с дарителите на Румен Радев в предизборната кампания, като е дарила 6000 евро за кампанията му, писа "Бърд". Ето новите имена:

За областен управител на Благоевград е назначен Васил Трендафилов. Завършил е Академията на МВР в София. Работи дълги години в системата на МВР, като заема различни ръководни постове. В периода 2021–2025 г. е началник на РУ – Сандански към ОДМВР – Благоевград.

За областен управител на Бургас е назначен Дико Диков. По образование е юрист. В периода 1988 г. – 2013 г. професионалното му развитие е в системата на МВР. В последните години работи в частния сектор.

За областен управител на Варна е назначен Марио Смърков. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. По образование е юрист. На парламентарните избори през 2026 г. е избран за народен представител от 3 МИР – Варна.

За областен управител на Велико Търново е назначен Марин Богомилов. По образование е икономист. Бил е общински съветник в Община Горна Оряховица.

За областен управител на Видин е назначен Огнян Михайлов. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Огнян Герджиков, Стефан Янев и Гълъб Донев. Работил е дълги години в системата на МВР, заемайки различни длъжности, включително директор на РДВР, ОДП и ОДМВР - Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в гр. София.

За областен управител на Враца е назначен Росен Михайлов. Финансист, анализатор с над 20-години опит. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции в банковия скетор. Придобива административен опит на различни позиции в община Враца.

За областен управител на Габрово е назначена Кристина Сидорова. Заемала е същата длъжност в периода юли 2022 г. – юли 2023 г. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е била заместник-областен управител на област Габрово, а преди това – общински съветник от 2014 г. до 2017 г. Избрана е за народен представител в 44-ото Народно събрание.

За областен управител на Добрич е назначен Руслан Томов. По образование е юрист. От 1987 г. до 2024 г. работи в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително началник РУ МВР Генерал Тошево от 1992 г. до 2003 г. , а от 2003 г. до 2024 г. - началник ГПУ Генерал Тошево.

За областен управител на Кърджали е назначен Бисер Николов. Заемал е както същата длъжност, така и длъжността заместник областен управител на област Кърджали. Работил е и като управител на банка. Притежава икономическо и юридическо образование.

За областен управител на Кюстендил е назначен Атанас Гергинов. Финансист е по образование. Притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клон на водеща финансова институция в Област Кюстендил.

За областен управител на Ловеч е назначен Пламен Христов. Притежава над 30 години професионален опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Професионалният му път включва значителен опит в журналистиката. Работил е в редица регионални и национални медии, печатни издания, телевизии и радиа. Последните 14 години е кореспондент на БНР в Ловеч.

За областен управител на Монтана е назначен Иван Каменов. Финансист е по образование. Притежава богат практически опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. Работил е в Националния осигурителен институт като финансов ревизор и в Националната агенция за приходите като данъчен инспектор.

За областен управител на Пазарджик е назначен Борислав Богословов. Инженер е по образование. В период от близо 20 години развива своя професионален и управленски опит в сферата на строителството.

За областен управител на Перник е назначена Грета Колева. По образование е педагог. Дълги години е учител по български език и литература в XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник. Активно участва в културния и обществен живот на региона.

За областен управител на Плевен е назначен Иван Петков. Заемал е същата длъжност, както и длъжността заместник-областен управител на област Плевен. Професионалният си опит придобива в системата на Министерство на правосъдието.

За областен управител на Пловдив е назначен Георги Янев. Експерт е в сферата на държавното управление и националната сигурност с над 30 години опит. Пофесионалната му кариера преминава през системите на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“. Бил е главен секретар на Областна администрация – Пловдив, в периода 2021 г. – 2024 г.

За областен управител на Разград е назначена Айлин Башева. Притежава юридическо и финансово образование. Притежава над 20 години професионален опит в държавната администрация – в областта на събирането и управлението на публични вземания. Работила е в Национална агенция за приходите – ТД Варна, офис Разград.

За областен управител на Русе е назначен Любомир Владимиров. Бил е общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Русе. В периода от 2021 г. до 2026 г. е бил директор на Дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе. В периода 2009 г. - 2017 г. е избиран за народен представител последователно в XLI , XLII, XLIII Народно събрание. Преподавател е в Русенския университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

За областен управител на област Силистра е назначен Николай Неделчев. Заема длъжността за втори път. Притежава над 20-годишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и опит в държавната администрация. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет, а от 2003 г. до 2015 г. – кмет на община Ситово. От 2024 г. до момента е секретар в Община Силистра.

За областен управител на Сливен е назначен Михаил Кашеров. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на германска компания.

За областен управител на Смолян е назначен Георги Пепеланов. По образование е финансист. Бил е заместник-кмет на Община Чепеларе, както и общински съветник в община Смолян.

За областен управител на София-град е назначена Йовелина Тихова. Притежава богат административен и управленски опит. Кариерата ѝ преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор.

За областен управител на Софийска област е назначена София Торолова. Притежава богат управленски опит като административен директор на голяма частна компания. Била е заместник областен управител и областен управител на Софийска област.

За областен управител на Стара Загора е назначен Калоян Дамянов. Преподавател е по специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Той е национален координатор за България към Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование и директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град към Министерството на образованието и науката.

За областен управител на Търговище е назначен Илко Илиев. По образование е инженер. Предприемач, бил е управител на една от най-големите фирми за производство на мека мебел в България.

За областен управител на Хасково е назначен Тодор Иванов. Юрист е по образование. Развива професионалната си кариера в Адвокатска колегия – Хасково. Близо 5 години е бил е юрисконсулт в Общинска администрация – Димитровград.

За областен управител на Шумен е назначен Георги Жеков. Притежава близо 40-годишен професионален опит в сферата на сигурността. Първите 16 години от кариерата му преминават на различни командни и академични длъжности във Въоръжените сили на Република България. През периода 2003- 2025 г. заема последователно ръководни и висши ръководни длъжности в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, включително главен директор. Работил е и в Община Шумен.

За областен управител на Ямбол е назначен Георги Чалъков. Заемал е същата длъжност през 2017 г, 2021 г. и 2022 г. Бил е също заместник-кмет на община Тунджа, както и два мандата общински съветник в същата община. Икономист е по образование.

