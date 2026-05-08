Медия без
политическа реклама

124 депутати избраха Румен Радев за премиер

Опозиционните формации бяха против кандидатурата му, само ГЕРБ-СДС се въздържа

08 Май 2026Обновена
Румен Радев излиза от парламента с членовете на правителството си.
Румен Радев излиза от парламента с членовете на правителството си.

Доскорошният президент, а сега лидер на парламентарната формация "Прогресивна България" Румен Радев е новият министър-председател на България. Той беше избран със 124 гласа - само от собствените му депутати.

От опозиционните формации 36 парламентаристи от ГЕРБ-СДС се въздържаха, а останалите 70 депутати от ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане" гласуваха против избора на Радев за премиер. Същият резултат се повтори и при гласуването на структурата на кабинета, а за състава му единствената промяна беше, че го одобриха 122 депутати от ПБ.

Както се вижда, при първите две гласувания не се включиха 7 членове на мнозинството, а при второто 9 не участваха. Толкова са депутатите от ПБ, които се кандидатираха и бяха избрани за членове на правителството.

По-късно в Министерски съвет новият премиер коментира пред журналисти критиките на част от опозицията - основно ПП и ДБ, за избора на министри, които са били свързани с ИТН, като например новият земеделски министър Пламен Абровски и министърът на външните работи Велислава Петрова.

"Абровски не е член на ИТН от четири години, за сметка на това той е бил съветник на Явор Гечев, докато е бил министър на земеделието (сега депутат от ПБ). Абровски вече е член на Прогресивна България", каза Румен Радев. За Петрова той посочи, че никога не е членувала в ИТН. "Нормално е да се спрем на хора, които са били заместник-министри в други правителства и имат управленски опит", каза Радев.

По повод критиките на ПП и ДБ, че на поста министър на правосъдието, където има заявка за сериозна реформа, се назначава човек, който не е познат в правните среди, новият премиер коментира: "Има и други компетентни юристи в държавата, които не са членове на "Правосъдие за всеки".

Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев изпълнява своите задължения в пълен обемзаяви новоизбраният премиер. На въпрос ще предложи ли нов председател на ДАНС, Радев каза, че в най-скоро време ще предложи председател. "Ще има ново име, Деньо Денев е изпълняващ функциите", каза министър-председателят.

Президентът Илияна Йотова също коментира, че е работила с немалко от новите министри в различно качество, и смята, че "имат професионалния багаж зад себе си и куража да управляват". Тя смята същото и за членовете на правителството, които са били свързани в миналото с ИТН, която доскоро беше в съвместно управление с ГЕРБ.

"Нормално е обществото да има много високи очаквания към вашето правителство, особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа. Желаем ви кураж и непримиримост в името на България", заяви служебният премиер Андрей Гюров при предаването на властта в Министерски съвет. Гюров напомни, че срещу служебния кабинет е имало "много удари, саботажи и откровена ярост от хора, които възприемат държавата като инструмент за лично облагодетелстване" и призова новите управляващи: "Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте законът да се движи от телефона, не се страхувайте от истината".

Всеки министър от служебния кабинет е връчил на наследниците си папка с доклади анализи за свършената работа и проблемите в ресора.

Ето и състава на кабинета:

Румен Радев – министър-председател

Гълъб Донев – вицепремиер и министър на финансите

Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Атанас Пеканов – вицепремиер

Иво Христов - вицепремиер

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи

Димитър Стоянов – министър на отбраната

Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи

Николай Найденов - министър на правосъдието

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика

Георги Вълчев – министър на образованието и науката

Катя Ивкова – министър на здравеопазването

Иван Василев – министър на иновациите и дигиталната трансформация

Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството

Ива Петрова – министър на енергетиката

Георги Пеев – министър на транспорта и съобщенията

Пламен Абровски – министър на земеделието и храните

Росица Карамфилова – министър на околната среда и водите

Евтим Милошев – министър на културата

Илин Димитров – министър на туризма

Енчо Керязов - министър на младежта и спорта

Членовете на новото правителство полагат клетва.
Румен Радев и Андрей Гюров се ръкуват при предаването на властта в Министерския съвет.
